A UTI Neonatal do Hospital Universitário de Jundiaí (HU) está operando no limite após registrar, nos últimos dias, um aumento significativo no número de bebês prematuros. Segundo a instituição, todos os 20 leitos oficiais, sendo 10 de UTI e 10 de Semi-Intensiva, estão ocupados. Além disso, quatro leitos extras foram abertos e também já estão preenchidos, totalizando 24 recém-nascidos internados. No momento, não há vagas disponíveis.

“O cenário de lotação não está ligado a um motivo específico, mas ao grande número de bebês prematuros que chegaram nos últimos dias”, explica o diretor clínico do HU, André Grion. “Ainda não há previsão de liberação de novos leitos, já que isso depende exclusivamente da evolução clínica e das altas médicas de cada bebê internado”, comenta André.

VEJA MAIS: