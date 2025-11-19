19 de novembro de 2025
ALERTA

UTI Neonatal do HU opera com capacidade máxima

Por Redação | Hospital Universitário
| Tempo de leitura: < 1 min
Divulgação/HU
A unidade encontra-se com capacidade superior a 100%

A UTI Neonatal do Hospital Universitário de Jundiaí (HU) atingiu sua capacidade total de atendimento. Os 20 leitos disponíveis estão ocupados, refletindo a alta demanda por cuidados intensivos a recém-nascidos. A unidade encontra-se com capacidade superior a 100%.

Para garantir que os casos mais graves recebam assistência adequada, eles serão incluídos na CROSS (Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde) para que se encontre vaga em outra instituição.

O Hospital reforça a importância da população buscar os serviços de referência adequados, colaborando para os casos críticos terem prioridade de atendimento.

