O prefeito de Jundiaí, Gustavo Martinelli, e a secretária de Saúde, Dra. Márcia Facci, receberam, nesta quinta-feira (13), na Prefeitura de Jundiaí, representantes do Hospital São Vicente de Paulo (HSVP) e do Hospital Universitário (HU) para uma reunião de alinhamento e integração entre as unidades.

Durante o encontro, o prefeito Gustavo Martinelli destacou as ações que têm sido realizadas junto ao governo do Estado para fortalecer a rede de saúde de Jundiaí. “Temos mantido um diálogo constante com o Estado e reforçamos novamente o pedido para que o Hospital Universitário possa adotar a tabela SUS paulista, o que permitirá otimizar recursos e ampliar a capacidade de atendimento à população”, afirmou.

A secretária de Saúde, Dra. Márcia Facci, ressaltou a importância da integração entre as instituições. “O São Vicente é referência em média e alta complexidade para região, além das especialidades, enquanto o HU é referência de alta complexidade materno-infantil para Jundiaí e toda a RMJ. Essa união e o alinhamento entre os hospitais são fundamentais para garantir um cuidado mais eficiente e articulado aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS)”, destacou.