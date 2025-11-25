A violência contra a mulher será pauta de destaque da Câmara Municipal de Jundiaí nesta terça-feira (25). Primeiro com o Projeto de Lei nº 14738/2025, de Mariana Janeiro (PT), que propõe criar uma campanha ligada ao Dia Municipal de Prevenção ao Feminicídio. A iniciativa busca conscientizar a população e fortalecer políticas de proteção às mulheres. Após isso, também será discutida a Moção nº 170/2025, de Carla Basilio, que apoia projeto federal para tipificar a violência psicológica contra a mulher. A tipificação ajudará a responsabilizar agressores mesmo quando não há sinais físicos.
Bolsonaro continuará preso
A Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) decidiu na manhã desta segunda-feira (24) referendar a decisão do ministro Alexandre de Moraes que determinou a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). "Não há dúvidas sobre a necessidade da conversão da prisão domiciliar em prisão preventiva, em virtude da necessidade da garantia da ordem pública, para assegurar a aplicação da lei penal e do desrespeito às medidas cautelares anteriormente aplicadas", disse Moraes. "Jair Messias Bolsonaro é reiterante no descumprimento das diversas medidas cautelares impostas" completou. Além de tentar arrebentar a tornozeleira, Bolsonaro já tinha descumprido medida de não usar redes sociais.
Elogios públicos
O advogado-geral da União, Jorge Messias, divulgou nota nesta segunda-feira (24) direcionada ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP). Messias destacou que se sentia no dever de se manifestar na primeira semana após sua indicação ao STF pelo presidente Lula (PT). Na nota, elogiou o trabalho de Alcolumbre como integrante do Senado, ressaltando sua atuação como líder do Congresso Nacional. Segundo Messias, o senador tem contribuído de forma relevante, atento a processos decisórios importantes para o país.
Economia
Pela segunda semana consecutiva, a projeção para a inflação de 2025 no Brasil está abaixo do teto da meta. É o que mostra o boletim Focus, divulgado nesta segunda-feira (24), com as previsões do mercado financeiro indicando que o ano fechará com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a inflação oficial do país, em 4,45%. Com relação ao Produto Interno Bruto (PIB, a soma de todas riquezas produzidas no país), o mercado manteve as projeções registradas nas semanas anteriores, de crescimento de 2,16% em 2025; de 1,78% em 2026; e de 1,88% em 2027.
Saúde no Podcast JJ
Hoje, a editora-chefe do Grupo JJ, Ariadne Gattolini, recebe o secretário-adjunto de Saúde de Jundiai, Allan Gomes de Lorena, no Podcast JJ. Ele irá falar sobre o mutirão de consultas com especialistas que o município iniciou no último sábado bem como os investimentos do governo estadual na cidade. Allan também discutirá as filas em cirurgias eletivas e o financiamento da saúde pública. O episódio vai ao ar na próxima sexta-feira (28), nas redes sociais e Youtube.