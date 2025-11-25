A violência contra a mulher será pauta de destaque da Câmara Municipal de Jundiaí nesta terça-feira (25). Primeiro com o Projeto de Lei nº 14738/2025, de Mariana Janeiro (PT), que propõe criar uma campanha ligada ao Dia Municipal de Prevenção ao Feminicídio. A iniciativa busca conscientizar a população e fortalecer políticas de proteção às mulheres. Após isso, também será discutida a Moção nº 170/2025, de Carla Basilio, que apoia projeto federal para tipificar a violência psicológica contra a mulher. A tipificação ajudará a responsabilizar agressores mesmo quando não há sinais físicos.

Bolsonaro continuará preso

A Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) decidiu na manhã desta segunda-feira (24) referendar a decisão do ministro Alexandre de Moraes que determinou a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). "Não há dúvidas sobre a necessidade da conversão da prisão domiciliar em prisão preventiva, em virtude da necessidade da garantia da ordem pública, para assegurar a aplicação da lei penal e do desrespeito às medidas cautelares anteriormente aplicadas", disse Moraes. "Jair Messias Bolsonaro é reiterante no descumprimento das diversas medidas cautelares impostas" completou. Além de tentar arrebentar a tornozeleira, Bolsonaro já tinha descumprido medida de não usar redes sociais.



Elogios públicos

O advogado-geral da União, Jorge Messias, divulgou nota nesta segunda-feira (24) direcionada ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP). Messias destacou que se sentia no dever de se manifestar na primeira semana após sua indicação ao STF pelo presidente Lula (PT). Na nota, elogiou o trabalho de Alcolumbre como integrante do Senado, ressaltando sua atuação como líder do Congresso Nacional. Segundo Messias, o senador tem contribuído de forma relevante, atento a processos decisórios importantes para o país.