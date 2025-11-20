A CPI “Maria Luiza” da Câmara de Jundiaí se reuniu nesta terça-feira (18) para dar continuidade às investigações sobre possível falha ou omissão de serviços públicos na morte de uma criança de um ano e três meses, ocorrida em setembro no Hospital Universitário, com indícios de maus-tratos. Na reunião, vereadores analisaram respostas enviadas por órgãos e entidades relacionadas ao caso. O cronograma será mantido, com início das diligências da Comissão de Comunicação e da Comissão de Diligência e Provas. As visitas a instituições começam na próxima semana para coleta de informações. A relatora, vereadora Mariana Janeiro, afirmou que respostas substanciais recebidas nos últimos 15 dias ajudaram no avanço dos trabalhos. O presidente Romildo Antonio destacou que a CPI segue dentro do prazo e deve intensificar as diligências.

Lei Antifacção

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, nesta quarta-feira (19), que o Senado deve analisar o Projeto de Lei Antifacção com diálogo e responsabilidade. Ele criticou, nas redes sociais, as mudanças feitas pela Câmara no texto original do governo, alegando que elas enfraquecem o enfrentamento ao crime organizado. Lula defendeu que o país precisa de instrumentos realmente eficazes contra facções. Segundo o presidente, cabe ao Senado preservar o espírito inicial da proposta. “É importante que prevaleçam o diálogo e a responsabilidade”, escreveu.

Prisão próxima

A publicação do acórdão que rejeitou os primeiros recursos de Jair Bolsonaro no caso da trama golpista abre caminho para que Alexandre de Moraes, do STF, determine o início do cumprimento da pena já na próxima semana. Advogados ouvidos pela Folha afirmam que, pelos prazos e instrumentos restantes à defesa, o cenário favorece um avanço rápido do processo. A avaliação leva em conta a velocidade com que Moraes tem conduzido o caso e a jurisprudência consolidada do STF sobre embargos de declaração e embargos infringentes.