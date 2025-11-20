O orçamento da Câmara Municipal de Jundiaí terá um aumento significativo em 2026. Segundo a mensagem da Lei Orçamentária Anual (LOA) enviada pelo Executivo ao Legislativo, disponível no Portal da Transparência, o repasse ao Parlamento municipal passará de R$ 48 milhões em 2025 para R$ 62,3 em 2026, o que representa um acréscimo de 30%. A receita total do município, porém, crescerá cerca de 9,5% — subindo de aproximadamente R$ 4,2 bilhões em 2025 para R$ 4,6 em 2026.

A fatia destinada ao Legislativo passará de 1,12% para 1,3% do orçamento municipal.

Diante do cenário, a Câmara Municipal emitiu um comunicado pelas suas redes sociais, destacando que o orçamento previsto para 2026 representa 2,23% da Receita Ampliada do Município. Isso, segundo o Legislativo, significa que o valor está 55% abaixo do teto constitucional, que é de 5%, conforme o Artigo 29-A da Constituição Federal.