O vereador Rodrigo Albino (PL) ironizou, nesta terça-feira (18), a sanção da lei que proíbe o uso do pronome neutro na administração pública. Ele afirmou que, quando ele e o ex-presidente Jair Bolsonaro disseram que tal uso “não existia”, foram tachados de fascistas e homofóbicos por aquilo que chamou de “militantes de esquerda”. Em tom de provocação, questionou se o presidente Lula receberá o mesmo tratamento. “Obrigado, Lula, por concordar comigo”, ironizou Albino.

Tudo alinhado

O deputado estadual Carlos Cezar (PL) foi aprovado nesta terça-feira (18) por 89 dos 94 parlamentares da Alesp para assumir uma vaga no TCE-SP. A escolha reforça a influência do governador Tarcísio de Freitas, que passa a ter quatro dos sete conselheiros alinhados à sua gestão pelos próximos 18 anos. O TCE é responsável por fiscalizar o uso de recursos públicos e julgar as contas do governo estadual e dos municípios, exceto a capital. A corte também analisa temas sensíveis ao Palácio dos Bandeirantes, como a possível utilização irregular de uma aeronave da PM por Tarcísio em ato convocado por Jair Bolsonaro no Rio de Janeiro.

Programa antirracismo

A Câmara Municipal de Jundiaí sediará, no dia 19 de novembro, às 18h, uma audiência pública para apresentação e debate do Programa Municipal Antirracista, proposto pela vereadora Mariana Janeiro (PT). A atividade integra o Novembro Negro e é considerada um marco no enfrentamento ao racismo no município. O projeto, o maior já elaborado na cidade sobre o tema, estabelece diretrizes permanentes, campanhas educativas e políticas afirmativas. Também prevê letramento racial para servidores, mecanismos de equidade nos serviços públicos e criação do Fundo Municipal Antirracista. A proposta envolve ainda articulação com o Conselho da Comunidade Negra e ações intersetoriais. Representantes de movimentos sociais, educadores e especialistas participarão do debate.

Sem ‘todes’