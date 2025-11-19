Em sessão tranquila em uma tarde chuvosa, a Câmara Municipal de Jundiaí aprovou, nesta terça-feira (18), o Projeto de Lei (PL) nº 14.773/2025, de autoria do vereador Leandro Basson (PL), que moderniza os pictogramas usados na sinalização de atendimento prioritário e de espaços reservados na cidade. A proposta altera a Lei 9.314/2019, que hoje contempla apenas a representação de pessoas idosas, para incluir um novo símbolo destinado a pessoas com deficiência.

O pictograma aprovado retrata a pessoa com deficiência em postura ativa, destacando autonomia e mobilidade, em consonância com a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. “Para nós, leigos, pode não parecer nada demais, mas, para as pessoas com deficiência, o projeto tem um grande significado e faz toda a diferença. Jundiaí tem avançado muito na pauta da inclusão e nós vamos continuar trabalhando para transformar o que ainda precisa ser transformado”, afirmou Basson.

O vereador Dika Xique Xique (Podemos), um dos mais atuantes na pauta em defesa a pessoas com deficiência e inclusão, elogiou a medida. “Parabenizo o Basson pela proposta. Essa iniciativa é muito importante, reforça a inclusão e facilita a identificação para todas essas pessoas em espaços públicos e privados.”