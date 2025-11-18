Fundada em 1975, a Orquestra Sinfônica da USP (Osusp) vai comemorar 50 anos de atividades executando o Grande Concerto de Aniversário, no dia 29, às 16h, no Centro Cultural Camargo Guarnieri, na Cidade Universitária, em São Paulo, com regência do maestro Tobias Volkmann.

A entrada é grátis, mas com reserva de ingressos. Antes disso, neste sábado (22), às 16h, também no Centro Cultural Camargo Guarnieri, a Osusp faz o quinto concerto da série Torre do Relógio, intitulado Preservar o Avesso, com regência de Anderson Alves. Clique aqui para reservar os ingressos gratuitos.

No dia 29, a orquestra vai festejar cinco décadas de existência apresentando um repertório formado por obras de grandes compositores da música universal. Ela vai executar composições de Arcangelo Corelli, Camargo Guarnieri, Ottorino Respighi, Joseph Haydn, Gioacchino Rossini, Ludwig van Beethoven e Johannes Brahms.