As esculturas da Art for Pets vêm transformando São Paulo em uma galeria a céu aberto em defesa da causa animal. A iniciativa, que tem o Instituto Caramelo como instituição beneficiada, reúne cerca de 30 obras de cães e gatos com 1,4 metro de altura, espalhadas por parques, praças, terminais e ruas da cidade, para despertar a consciência sobre a adoção responsável e o cuidado com os animais.



As esculturas já podem ser encontradas em locais como os terminais Pinheiros, Lapa, Barra Funda e Tietê, o Parque do Povo, o Parque da Independência, o Hotel InterContinental (na Alameda Santos, Jardim Paulista) e o Cetenco Plaza, na Avenida Paulista. Nos próximos dias, outras peças chegarão a mais parques e praças paulistanas, onde permanecerão em exposição até 19 de dezembro.

Mais do que uma intervenção artística, a ação busca chamar atenção para uma realidade alarmante: estima-se que mais de 30 milhões de cães e gatos vivam em situação de abandono no Brasil. A Art for Pets é uma criação da Artery, referência em grandes exposições de arte urbana com propósito social, e integra um movimento que alia cultura e responsabilidade social.

Ao final da exposição, todas as esculturas participarão de um leilão beneficente, com 100% do lucro revertido ao Instituto Caramelo – referência nacional no resgate e reabilitação de animais, que celebra dez anos de atuação em 2025. Os recursos arrecadados serão direcionados para ampliar o trabalho da instituição, que atua diariamente no acolhimento, reabilitação e adoção de cães, gatos e outros animais.



O leilão on-line das esculturas terá início no dia 18 de novembro e segue aberto até 12 de dezembro. Após a exposição nas ruas, parte das obras poderá ser vista em uma mostra especial na cidade, encerrando o circuito da iniciativa que conecta arte e impacto social.