Inspirado na obra O Menino Maluquinho, de Ziraldo, e no vasto repertório do artista, o Grupo Trapiche de teatro apresenta a obra O Menino Maluquinho - Lisonjeio ao Mestre, espetáculo em que todos os personagens são meninas e meninos maluquinhos. Ambientada num ateliê fictício de Ziraldo, a peça sugere uma viagem ao seu universo de criações e referências artísticas fará uma única apresentação nesta terça-feira (18), às 14h30, na Sala Glória Rocha do Centro das Artes Prefeito Pedro Fávaro.

A peça se passa no momento em que Ziraldo precisa preparar uma edição especial em comemoração aos 45 anos de existência do Menino Maluquinho. Em meio a esse processo, ele recebe em seu ateliê a visita da Turma do Maluquinho. Por meio de desenhos e brincadeiras, eles recordam juntos as obras mais divertidas e cheias de aventura criadas por Ziraldo, oferecendo ao público uma imersão no universo do autor. "O espetáculo é uma grande homenagem ao artista Ziraldo e sua obra mais conhecida e amada de todas", reforça o diretor e roteirista Ronaldo Liano.

O cenário é composto por um telão que lembra uma folha em branco - o papel de um artista antes de iniciar uma obra. Em seguida, o telão recebe projeções das páginas do Menino Maluquinho, um ensejo para que as crianças e Ziraldo conversem a respeito dessa e de outras obras.