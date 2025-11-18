Inspirado na obra O Menino Maluquinho, de Ziraldo, e no vasto repertório do artista, o Grupo Trapiche de teatro apresenta a obra O Menino Maluquinho - Lisonjeio ao Mestre, espetáculo em que todos os personagens são meninas e meninos maluquinhos. Ambientada num ateliê fictício de Ziraldo, a peça sugere uma viagem ao seu universo de criações e referências artísticas fará uma única apresentação nesta terça-feira (18), às 14h30, na Sala Glória Rocha do Centro das Artes Prefeito Pedro Fávaro.
A peça se passa no momento em que Ziraldo precisa preparar uma edição especial em comemoração aos 45 anos de existência do Menino Maluquinho. Em meio a esse processo, ele recebe em seu ateliê a visita da Turma do Maluquinho. Por meio de desenhos e brincadeiras, eles recordam juntos as obras mais divertidas e cheias de aventura criadas por Ziraldo, oferecendo ao público uma imersão no universo do autor. "O espetáculo é uma grande homenagem ao artista Ziraldo e sua obra mais conhecida e amada de todas", reforça o diretor e roteirista Ronaldo Liano.
O cenário é composto por um telão que lembra uma folha em branco - o papel de um artista antes de iniciar uma obra. Em seguida, o telão recebe projeções das páginas do Menino Maluquinho, um ensejo para que as crianças e Ziraldo conversem a respeito dessa e de outras obras.
Os figurinos de Elise Garcia trazem as cores e formas usadas mais comumente pelas personagens de Ziraldo, mas com recortes modernos que geram identificação entre a nova geração. A trilha sonora de Dicinho Areias é autoral e brinca com diferentes ritmos de sanfona.
"Criamos uma peça muito ligada à arte-educação e dizemos também que é uma reverência à literatura e às artes, de modo geral. A perspectiva do Ziraldo nos forneceu material para tratarmos dos assuntos que estão expressos na peça", complementa Ronaldo Liano.
O diretor reforça que o espetáculo propõe a valorização das experiências da infância, a liberdade e direitos da criança de ser e brincar, a valorização da leitura, da literatura, das artes, do desenho, da escrita, da imaginação e da socialização na infância e da inclusão.
O Menino Maluquinho é um clássico da literatura infantil, com milhões de exemplares publicados, prêmios e adaptações para espetáculos teatrais, séries televisivas, longa metragem, ópera e até álbum infantil. Publicado em 1980, se tornou um fenômeno durante os anos de 1990 e 2000. Maluquinho é um menino alegre, cheio de imaginação e que adora aprontar e viver aventuras com os amigos. Uma de suas manias é usar uma panela na cabeça, o que o diferencia dos demais. As histórias misturam humor, por vezes ingênuo, mistério, aventura e drama.
Serviço
O Menino Maluquinho - Lisonjeio ao Mestre
18 de novembro, terça-feira, às 14h30
Local: Sala Glória Rocha do Centro das Artes Prefeito Pedro Fávaro
Endereço: rua Barão de Jundiaí, 1093 - Centro, Jundiaí
Ingressos: gratuitos | Capacidade: 275 lugares | 60 Minutos | Livre
Sinopse
O menino mais amado de todos está comemorando 45 anos de existência. Seu criador precisa fazer uma edição especial de aniversário e o tempo para a entrega está chegando ao fim. Em meio ao processo de criação, ele recebe em seu ateliê a visita de seus personagens que não os deixam "trabalhar" de jeito nenhum. Através de desenhos e brincadeiras, eles recordam as obras mais divertidas e com muita aventura, permitem que o público faça uma imersão no universo do autor. O espetáculo é uma grande homenagem ao artista Ziraldo e sua obra mais conhecida e amada de todas.
Ficha técnica
De: Ziraldo
Texto e direção: Ronaldo Liano
Assistente de direção: Ériko Carvalho
Elenco: Glauber Leme, Gustavo Guimarães, Luiz Albertoni, Mau Fiori, Renata Cristina e Vivi Zanelli.
Cenário: Ronaldo Liano.
Produção e pintura de cenário e adereços: Lucas Luciano.
Figurinos: Elise Garcia.
Animações e design gráfico: Glauber Silva.
Desenho de luz: Lucas Luciano.
Composições musicais: Elise Garcia e Ronaldo Liano.
Arranjos e trilha sonora: Dicinho Areias
Fotos e vídeos de divulgação: Adriano Liano Produções
Diretora de produção: Vania Bastian
Produtora executiva: Nayana Gomes
Realização: Grupo Trapiche