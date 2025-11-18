A Câmara Municipal de Jundiaí se prepara para votar, nesta terça-feira (18), o Projeto de Lei nº 14773/2025, de autoria do vereador Leandro Jeronimo Basson, que propõe a atualização dos pictogramas utilizados na sinalização de atendimento prioritário e de espaços reservados no município. A proposta altera a Lei 9.314/2019 - que atualmente trata apenas da representação de pessoas idosas - para incluir também um novo pictograma destinado a pessoas com deficiência, ampliando o alcance e a modernização da sinalização oficial.

O texto determina que a nova imagem deve representar a pessoa com deficiência em postura ativa, evidenciando autonomia, mobilidade e protagonismo, em conformidade com os princípios da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (Decreto Federal nº 6.949/2009). A adoção do pictograma valerá para toda a sinalização de acessibilidade pública e privada, incluindo vias, estacionamentos, prédios da administração, estabelecimentos de uso coletivo e materiais institucionais.

Segundo o projeto, a substituição dos pictogramas ocorrerá de forma gradual, com prazo máximo de cinco anos, a ser regulamentado pelo Poder Executivo. Não haverá penalidades às instituições privadas durante o período de transição, e casos de reformas, ampliações ou novas instalações poderão adotar o novo símbolo imediatamente. O texto também prevê campanhas educativas para promover a inclusão e combater estigmas relacionados à deficiência.