A Chroma Veículos apresentou oficialmente, em Jundiaí, o novo Honda WR-V 2026, modelo que chega ao Brasil renovado em design, tecnologia, segurança e conectividade. O lançamento movimentou clientes, convidados e entusiastas da marca, que puderam conhecer de perto a evolução do SUV compacto que promete disputar espaço entre os principais nomes do segmento.
Segundo a Honda, o WR-V 2026 foi desenvolvido para atender o consumidor que busca versatilidade no uso urbano, conforto para viagens e um pacote tecnológico mais robusto — tudo isso mantendo o tradicional equilíbrio entre eficiência, economia e confiabilidade que consolidou a marca no país.
Design renovado e presença urbana mais marcante
O modelo estreia uma identidade visual totalmente atualizada. A dianteira ganhou linha mais imponente, faróis full LED com assinatura luminosa moderna e indicadores de direção sequenciais. Na traseira, o caimento acentuado e as lanternas em LED de design contínuo reforçam a sensação de robustez.
A paleta de cores também acompanha a proposta contemporânea, incluindo Branco Platinum Perolizado, Prata Modern, Cinza Tech, Preto Crystal e o Vermelho Passion, que pode ser combinado ao teto preto. As versões contam com rodas de liga leve de 17’’ ou 18’’ com acabamento diamantado.
Desempenho eficiente e mais conforto ao dirigir
O novo WR-V mantém o motor 1.5 litros DI i-VTEC flex, aliado à transmissão automática CVT. O conjunto entrega boa agilidade no uso urbano, consumo eficiente e baixas emissões — características que consolidam o modelo como alternativa equilibrada para quem busca desempenho sem abrir mão da economia.
A suspensão recebeu novos ajustes para melhorar estabilidade e conforto, tanto nas ruas da cidade quanto em viagens mais longas. A maior altura em relação ao solo aumenta a sensação de segurança e domínio da via.
Interior moderno e foco em conectividade
Por dentro, o SUV traz uma cabine renovada, com materiais premium, ergonomia aprimorada e acabamento refinado. O painel com display TFT de alta resolução oferece informações claras de condução, enquanto a nova central multimídia de 10’’ garante integração sem fio com smartphones, além de Bluetooth, USB-C e comandos por voz.
Os bancos traseiros bipartidos 60:40 ampliam a flexibilidade de uso, e o porta-malas maior atende famílias e usuários que precisam de espaço para lazer ou rotina intensa. O ar-condicionado digital, volante multifuncional, sensores de estacionamento e câmera de ré completam o conjunto.
Segurança reforçada com Honda Sensing
O pacote Honda Sensing — presente nas versões do WR-V 2026 — inclui itens como frenagem automática de emergência, aviso de colisão, assistente de permanência em faixa (LKAS), monitoramento de saída de pista (RDM) e piloto automático adaptativo.
A estrutura reforçada, airbags laterais e de cortina e os controles de tração e estabilidade compõem o compromisso da Honda com a segurança. Dependendo da versão, o modelo ainda oferece conectividade ampliada via aplicativo, com travamento remoto, localização e atualizações OTA.
Versões e público-alvo
No mercado brasileiro, o WR-V 2026 será oferecido nas versões EX e EXL. A estratégia da Honda busca atender tanto consumidores que priorizam custo-benefício quanto aqueles que buscam acabamento mais sofisticado. Em ambos os casos, a marca reforça que o objetivo é entregar um SUV compacto moderno, prático para o dia a dia e confortável para longos trajetos.
Um novo capítulo para a linha WR-V
Com a chegada do WR-V 2026, a Honda dá início a uma nova fase no segmento de compactos. O modelo combina estilo atualizado, interior avançado, motor eficiente e o pacote de segurança Honda Sensing — elementos que devem fortalecer a presença da marca nas concessionárias da região.
Para a Chroma Veículos, o lançamento consolida o compromisso de trazer ao público de Jundiaí novidades relevantes do mercado automotivo e reforçar o relacionamento com clientes e admiradores da marca.