A Chroma Veículos apresentou oficialmente, em Jundiaí, o novo Honda WR-V 2026, modelo que chega ao Brasil renovado em design, tecnologia, segurança e conectividade. O lançamento movimentou clientes, convidados e entusiastas da marca, que puderam conhecer de perto a evolução do SUV compacto que promete disputar espaço entre os principais nomes do segmento.

Segundo a Honda, o WR-V 2026 foi desenvolvido para atender o consumidor que busca versatilidade no uso urbano, conforto para viagens e um pacote tecnológico mais robusto — tudo isso mantendo o tradicional equilíbrio entre eficiência, economia e confiabilidade que consolidou a marca no país.

