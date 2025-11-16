Jundiaí conheceu, na noite deste sábado (15), as três integrantes da Corte da Uva 2026, que representarão a cidade na 41ª Festa da Uva e 12ª Expo Vinhos. Realizado no Teatro Polytheama, o concurso foi organizado em parceria entre a Secretaria Municipal de Cultura (SMCULT) e a Secretaria Municipal de Agronegócio, Abastecimento e Turismo (SMAAT), reunindo 24 candidatas selecionadas entre as 51 inscritas.
A cerimônia contou com a presença do prefeito Gustavo Martinelli, do presidente da Câmara Municipal, Edicarlos Vieira, e da primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade (Funss), Ellen Camila Martinelli, além de autoridades, familiares e torcidas animadas.
As candidatas foram avaliadas por um corpo de jurados composto por representantes convidados, que atribuíram notas de 5 a 10 nos critérios elegância, simpatia e desenvoltura. Após o desfile e a apresentação dos discursos, um intervalo foi aberto para a apuração das notas. As três mais bem pontuadas foram anunciadas como a nova Corte da Uva 2026, recebendo premiações de R$ 7.500 para a rainha e R$ 6.500 para cada princesa.
Antes do anúncio da nova corte, o palco recebeu as integrantes da Corte da Uva 2025, Beatriz Vioti Zuim (rainha), Maria Júlia da Silva (1ª princesa) e Larissa Diogo Souza (2ª princesa), e também a Miss Pérola Negra 2024, Alissa Galdino. A rainha Beatriz fez um discurso emocionado, destacando o orgulho pela trajetória construída e a alegria em transmitir a coroa às novas representantes.
A escolhida como Rainha da Uva 2026 foi Suelen Lillian de Faria, de 34 anos, modelo e moradora da Vila Rami. Emocionada, Suelen contou sobre sua trajetória. “Representar Jundiaí, tantas mulheres e tantas famílias é uma honra imensa. Estar na história da cidade onde meu filho nasceu não tem preço. Estou muito animada para a festa do ano que vem, sempre participei como visitante, e agora viver isso como rainha será maravilhoso”, disse.
A Primeira Princesa eleita foi Bárbara Zomignani, 32 anos, designer de interiores e moradora do Vale Azul. “Esse sonho vive em mim há muito tempo e hoje se tornou realidade. Sou jundiaiense raiz, filha de uma artesã e neta de um imigrante italiano. Representar os agricultores, as entidades e os artesãos é muito maior do que qualquer conquista pessoal”, afirmou.
A jovem Maria Fernanda Oto Schincariol, 20 anos, estagiária de Nutrição e moradora do Jardim Santa Teresa, foi anunciada como Segunda Princesa. Descendente de famílias italiana e japonesa, ela contou: “Como vinhateira, acompanhei de perto a corte anterior e me apaixonei ainda mais pela festa. Meu nonno era agricultor e me ensinou a honrar nossas raízes. Além disso, é uma honra imensa ser a primeira jovem de descendência japonesa a integrar a Corte da Uva.”
Durante a cerimônia, o prefeito Gustavo Martinelli ressaltou a importância da tradição e o papel da Corte na promoção da festa. “A cada ano a festa cresce, recebe visitantes de todo o Brasil e até de outros países. A Corte tem um papel fundamental nesse processo, representando Jundiaí com simpatia, carisma e responsabilidade. As três jovens escolhidas estão muito preparadas e vão representar nossa cidade com excelência”, afirmou.
A primeira-dama e presidente do Funns, Ellen Camila Martinelli, que integrou o júri, destacou a qualidade das candidatas. “Foi uma disputa muito acirrada. As meninas estavam lindas, preparadas e com discursos emocionantes. Foi muito difícil escolher, mas a nova corte representa Jundiaí com muito brilho e carisma”, disse.
A secretária da SMAAT, Marcela Moro, reforçou que a escolha da Corte marca o início oficial da preparação para o evento. “A gente dá o start da festa com essa escolha. As candidatas eram incríveis e estamos confiantes de que as eleitas farão um trabalho sensacional representando Jundiaí.”
Já a secretária da SMCULT, Clarina Fasanaro, destacou a emoção do momento. “A Corte da Uva sempre traz magia e encantamento, porque as pessoas embarcam nesse sonho. A corte anterior foi fantástica e agora esperamos que essa nova também traga alegria, empatia e entrega.”
A Festa da Uva de 2026 será realizada no Parque Comendador Antonio Carbonari, o Parque da Uva, com abertura marcada para 15 de janeiro e programação distribuída por quatro finais de semana, com entrada gratuita.
Com a coroação realizada no palco histórico do Teatro Polytheama, Jundiaí inicia oficialmente a contagem regressiva para mais uma edição da festa que celebra a agricultura, a tradição e o orgulho jundiaiense.