Jundiaí conheceu, na noite deste sábado (15), as três integrantes da Corte da Uva 2026, que representarão a cidade na 41ª Festa da Uva e 12ª Expo Vinhos. Realizado no Teatro Polytheama, o concurso foi organizado em parceria entre a Secretaria Municipal de Cultura (SMCULT) e a Secretaria Municipal de Agronegócio, Abastecimento e Turismo (SMAAT), reunindo 24 candidatas selecionadas entre as 51 inscritas.

A cerimônia contou com a presença do prefeito Gustavo Martinelli, do presidente da Câmara Municipal, Edicarlos Vieira, e da primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade (Funss), Ellen Camila Martinelli, além de autoridades, familiares e torcidas animadas.

As candidatas foram avaliadas por um corpo de jurados composto por representantes convidados, que atribuíram notas de 5 a 10 nos critérios elegância, simpatia e desenvoltura. Após o desfile e a apresentação dos discursos, um intervalo foi aberto para a apuração das notas. As três mais bem pontuadas foram anunciadas como a nova Corte da Uva 2026, recebendo premiações de R$ 7.500 para a rainha e R$ 6.500 para cada princesa.