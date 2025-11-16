O Sesc Jundiaí dedica a tarde deste domingo (16) a um percurso que se inicia na exploração sensorial da dança contemporânea e termina na celebração da música de raiz.
A programação começa às 16h, no Teatro, com "Poetas da Cor", da Cia Druw de Dança Contemporânea. O espetáculo é um convite para mergulhar no universo das cores por meio da dança, da música e da interação. A proposta é despertar descobertas e emoções, revelando a beleza que existe nos gestos, sons e tons. Para esta atração, crianças até 12 anos têm entrada gratuita.
Logo em seguida, às 17h30, o público curte, na Área de Convivência, a Festa de Coco, com a Mestra Penha Cirandeira. A apresentação, gratuita para todas as pessoas, é um convite para dançar e sentir a força da bagagem ancestral trazida pela mestra, mãe e rezadeira paraibana.
De família de cirandeiros e conquistas, Penha aprendeu a cantar e apoiar versos com o pai. Tornou-se referência na zabumba e hoje, ao lado de seus aprendizes, apresenta composições que evocam memórias e experiências ligadas às manifestações culturais da Paraíba. Com voz marcante, canta sobre amor, trabalho e a brincadeira, conectando tradição e contemporaneidade.
O Sesc Jundiaí fica na Av. Antônio Frederico Ozanan, 6600, ao lado do Jardim Botânico.