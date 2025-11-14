O atual presidente do PSDB de Jundiaí, Fernando de Souza, sairá do partido tucano em novembro, e assumirá a presidência do Republicanos, a partir de dezembro de 2025. A decisão marca uma importante movimentação no cenário político local, já que Fernando comandou o PSDB por mais de uma década, período em que o partido consolidou posições de destaque na administração municipal.

O mandato de Fernando à frente do PSDB havia sido prorrogado até novembro, e nos próximos dias deverá ser definido e anunciado o novo presidente que assumirá a condução da sigla em Jundiaí.

“Deixarei o PSDB com a sensação de dever cumprido, muito grato pelo carinho e respeito dos filiados e das lideranças do partido, e assumirei um novo desafio. Recebi em Jundiaí o presidente nacional e o presidente estadual do Republicanos, deputado Marcos Pereira e Roberto Carneiro, respectivamente, junto com o representante regional do partido, Lucas Fumacinha, que me fez o convite para comandar a sigla na cidade. Com a permissão de Deus, em dezembro de 2025 assumirei a presidência do Republicanos em Jundiaí”, afirmou, em entrevista exclusiva ao Jornal de Jundiaí.