O atual presidente do PSDB de Jundiaí, Fernando de Souza, sairá do partido tucano em novembro, e assumirá a presidência do Republicanos, a partir de dezembro de 2025. A decisão marca uma importante movimentação no cenário político local, já que Fernando comandou o PSDB por mais de uma década, período em que o partido consolidou posições de destaque na administração municipal.
O mandato de Fernando à frente do PSDB havia sido prorrogado até novembro, e nos próximos dias deverá ser definido e anunciado o novo presidente que assumirá a condução da sigla em Jundiaí.
“Deixarei o PSDB com a sensação de dever cumprido, muito grato pelo carinho e respeito dos filiados e das lideranças do partido, e assumirei um novo desafio. Recebi em Jundiaí o presidente nacional e o presidente estadual do Republicanos, deputado Marcos Pereira e Roberto Carneiro, respectivamente, junto com o representante regional do partido, Lucas Fumacinha, que me fez o convite para comandar a sigla na cidade. Com a permissão de Deus, em dezembro de 2025 assumirei a presidência do Republicanos em Jundiaí”, afirmou, em entrevista exclusiva ao Jornal de Jundiaí.
O dirigente destacou o trabalho de reestruturação que liderou no PSDB desde 2013, quando o partido havia perdido protagonismo local.
“Quando assumi o partido, o PSDB tinha perdido as eleições para prefeito e estava sem muita atenção naquele momento. Com um trabalho de reestruturação junto às lideranças, especialmente o ex-prefeito Miguel Haddad, que coordenou essa retomada, voltamos a eleger o prefeito na eleição seguinte”, relembrou.
Durante sua gestão, o PSDB local venceu duas eleições municipais consecutivas, em 2016 e 2020, com candidaturas vitoriosas à prefeitura e a eleição de três vereadores em cada pleito, além de ter conquistado a presidência da Câmara Municipal nas duas legislaturas. “Além disso, fizemos contribuições importantes para a cidade por meio do PSDB Jovem e do PSDB Mulher, entregando desde formação política até eventos sociais em parceria com entidades do terceiro setor”, acrescentou.
Novo desafio no Republicanos
Ao comentar os planos para o novo partido, Fernando afirmou que pretende fortalecer o Republicanos em Jundiaí, formar novas lideranças e ampliar o debate sobre o futuro da cidade.
“A atividade partidária só é bem-sucedida quando conseguimos juntar pessoas e formar políticos comprometidos com o avanço da gestão pública”, destacou.
O futuro presidente municipal do Republicanos também ressaltou a importância de inovação e planejamento para enfrentar os desafios da administração pública.
“Jundiaí é uma boa cidade, mas não podemos nos contentar com o passado. Temos que cuidar do presente e preparar o futuro, desde o uso da inteligência artificial na gestão pública até soluções preventivas para os efeitos climáticos, que hoje causam tragédias que não tínhamos até então.
Precisamos cuidar das pessoas e dos recursos naturais, garantindo qualidade de vida com gestão séria e comprometida. Estou muito animado com o desafio e sinto que ainda tenho muito a fazer pela minha cidade”, concluiu.
