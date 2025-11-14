O Sesc Jundiaí recebe, nos dias 14 e 15 de novembro, produções circenses que investigam a percepção e o risco. A primeira explora a fronteira entre o real e o imaginário; a segunda, o limite entre a técnica e o perigo.
A primeira delas é "Experimentos do Invisível", com Marcelo Moraes, que ocupa o Teatro nesta sexta (14), às 20h, com ingressos a partir de R$ 15. Mais que um show de ilusionismo, a apresentação é uma trama que mistura teatro e mágica. Em cena, um homem relembra o primeiro espetáculo que assistiu e, ao repetir os números de leitura de mente e baralhos, suas memórias se confundem com a imaginação.
A montagem se diferencia ao quebrar a barreira com a plateia. O público é convocado a tomar decisões, manipular objetos e até interpretar o papel do mágico, realizando truques com as próprias mãos.
A programação segue no sábado (15), às 17h30, com a Estúpida Compañia, que apresenta "Indômito" na Área de Convivência. O espetáculo, gratuito, foca nos limites do físico de forma explícita.
Entre o risco e o riso, dois personagens levam a tensão ao limite. Eles caminham sobre cacos de vidro, lançam facas com precisão, enfrentam uma cama de pregos e manejam o chicote com destreza, numa combinação improvável de ousadia e humor que explora a fronteira exata entre a habilidade e o perigo.
O Sesc Jundiaí fica na Av. Antônio Frederico Ozanan, 6600, ao lado do Jardim Botânico.