O Sesc Jundiaí recebe, nos dias 14 e 15 de novembro, produções circenses que investigam a percepção e o risco. A primeira explora a fronteira entre o real e o imaginário; a segunda, o limite entre a técnica e o perigo.

A primeira delas é "Experimentos do Invisível", com Marcelo Moraes, que ocupa o Teatro nesta sexta (14), às 20h, com ingressos a partir de R$ 15. Mais que um show de ilusionismo, a apresentação é uma trama que mistura teatro e mágica. Em cena, um homem relembra o primeiro espetáculo que assistiu e, ao repetir os números de leitura de mente e baralhos, suas memórias se confundem com a imaginação.

A montagem se diferencia ao quebrar a barreira com a plateia. O público é convocado a tomar decisões, manipular objetos e até interpretar o papel do mágico, realizando truques com as próprias mãos.