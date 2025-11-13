O diretório do PSDB Jundiaí promove nesta quinta-feira (13), às 19h, a palestra “Cenário Político do Brasil”, que será ministrada pelo economista e ex-senador José Aníbal. O evento será realizado no Hub Unianchieta, A atividade é aberta ao público e tem como objetivo discutir o atual contexto político nacional, perspectivas econômicas e desafios do país para os próximos anos. Os interessados em participar devem confirmar presença pelo WhatsApp, no número (11) 99769-5987.

Negociação avançam

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, reuniu-se nesta quarta-feira (12) com o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, em Niágara, no Canadá, durante encontro do G7. Segundo o Itamaraty, discutiram o andamento das negociações sobre tarifas comerciais. O Brasil enviou aos EUA, em 4 de novembro, uma proposta de negociação após reunião técnica virtual. Vieira destacou a importância de avançar conforme orientação dos presidentes Lula e Donald Trump. Os dois ministros devem realizar nova reunião presencial em breve para buscar entendimento sobre o tema.

Lei Antifacção

A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, afirmou nesta quarta-feira (12) que alterações estruturais no projeto de lei Antifacção, elaborado pelo governo federal, podem prejudicar a eficácia no combate às facções criminosas. Segundo a ministra, o governo considera inegociáveis quatro pontos do texto: a tipificação penal, a apreensão de bens, a descapitalização da Polícia Federal (PF) e a manutenção de trechos da Lei das Organizações Criminosas.