O diretório do PSDB Jundiaí promove nesta quinta-feira (13), às 19h, a palestra “Cenário Político do Brasil”, que será ministrada pelo economista e ex-senador José Aníbal. O evento será realizado no Hub Unianchieta, A atividade é aberta ao público e tem como objetivo discutir o atual contexto político nacional, perspectivas econômicas e desafios do país para os próximos anos. Os interessados em participar devem confirmar presença pelo WhatsApp, no número (11) 99769-5987.
Negociação avançam
O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, reuniu-se nesta quarta-feira (12) com o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, em Niágara, no Canadá, durante encontro do G7. Segundo o Itamaraty, discutiram o andamento das negociações sobre tarifas comerciais. O Brasil enviou aos EUA, em 4 de novembro, uma proposta de negociação após reunião técnica virtual. Vieira destacou a importância de avançar conforme orientação dos presidentes Lula e Donald Trump. Os dois ministros devem realizar nova reunião presencial em breve para buscar entendimento sobre o tema.
Lei Antifacção
A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, afirmou nesta quarta-feira (12) que alterações estruturais no projeto de lei Antifacção, elaborado pelo governo federal, podem prejudicar a eficácia no combate às facções criminosas. Segundo a ministra, o governo considera inegociáveis quatro pontos do texto: a tipificação penal, a apreensão de bens, a descapitalização da Polícia Federal (PF) e a manutenção de trechos da Lei das Organizações Criminosas.
Olho no MST
O líder da Frente Parlamentar Agropecuária (FPA), deputado Paulo Lupion (Republicanos-PR), apresentou nesta quarta-feira (12) uma emenda ao projeto de lei Antifacção para incluir indivíduos ou grupos que promovem ocupação de terras, o que pode abranger o MST e outros movimentos sociais. A proposta proíbe o poder público de conceder proteção, apoio ou benefícios a organizações envolvidas em crimes contra propriedades públicas ou privadas, como ocupação ilegal e depredação patrimonial. Segundo Lupion, a intenção é reforçar a proteção à propriedade, com foco nas áreas rurais.
STF
Sob pressão do Senado, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve iniciar, nos próximos dias, uma rodada de conversas para definir o nome que indicará à vaga de Luís Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal (STF). Embora auxiliares confirmem a intenção de Lula de nomear o advogado-geral da União, Jorge Messias, há articulação entre senadores para que o indicado seja o ex-presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). A escolha precisa ser aprovada pelo Senado após sabatina, e Pacheco tem o apoio do atual presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), um dos principais aliados de Lula no Congresso.
Manga: suposta lavagem de dinheiro seria de R$ 11 milhões
A Polícia Federal identificou mais de R$ 11 milhões movimentados em 3,4 mil depósitos fracionados entre os investigados da Operação Copia e Cola, que apura suposto esquema de lavagem de dinheiro envolvendo o prefeito afastado de Sorocaba, Rodrigo Manga (Republicanos). Os valores eram transferidos via contratos falsos de publicidade firmados pela empresa 2M Comunicação e Assessoria, da primeira-dama Sirlange Rodrigues Frate. A investigação aponta que os pagamentos foram feitos com dinheiro de origem ilícita, repassado pela Igreja Cruzada dos Milagres dos Filhos de Deus.