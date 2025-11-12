O vereador Zé Dias (Republicanos) visitou, nesta terça (11), o Hospital Grendacc, instituição referência em diversas especialidades médicas e no atendimento a crianças com câncer. O parlamentar tratou da destinação da emenda de R$ 400 mil, articulada junto ao deputado federal David Soares. O recurso será utilizado para custeio de procedimentos de saúde pública. “Reafirmei meu apoio e compromisso com o Grendacc e com a saúde pública da nossa cidade. Agradeço pela recepção e reforço que podem sempre contar comigo”, destacou o vereador.
Segurança
Durante a sessão ordinária desta terça-feira (11), a vereadora Carla Basílio (PSD) pediu que o governo adote medidas para impedir que pessoas permaneçam sobre a linha do trem, nas proximidades do Jardim Fepasa, e atirem pedras nos veículos que trafegam pela Avenida Antonio Frederico Ozanan. Segundo a parlamentar, moradores da região procuraram seu gabinete para relatar a preocupação com a situação. Diante disso, Carla Basílio solicitou a instalação de câmeras de monitoramento e grades de proteção no local.
Em Belém
O vereador e presidente da Câmara Municipal, Edicarlos Vieira (União), não compareceu à sessão ordinária desta terça-feira (11). O motivo é que o parlamentar está representando Jundiaí na 30ª Cúpula do Clima das Nações Unidas (COP-30) iniciada nesta segunda-feira (10) em Belém, no Pará. A presidência da Casa foi assumida pelo vereador Daniel Lemos (PSD).
PGR pede condenação de militares 'kids pretos'
O procurador-geral da República, Paulo Gonet, pediu nesta terça-feira (11) a condenação dos réus integrantes do núcleo militar da trama golpista - responsável, segundo ele, pelas ações táticas da tentativa de golpe de Estado no fim do governo de Jair Bolsonaro (PL).
O grupo é composto por um policial federal e nove militares, a maioria destes oficiais do Exército com formação em forças especiais - os chamados "kids pretos".
Gonet afirmou que os militares do grupo sabiam que a narrativa de fraude nas urnas eletrônicas não era verdadeira, mas prosseguiram com a difusão de informações falsas para angariar apoio popular à ruptura democrática.
Sem garantia
O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), disse à Folha de S.Paulo não poder garantir que o presídio da Papuda tenha condições de receber Jair Bolsonaro (PL), por desconhecer o quadro de saúde do ex-presidente. Bolsonaro enfrenta a reta final do processo da trama golpista no STF (Supremo Tribunal Federal), pelo qual foi condenado a 27 anos e três meses de prisão. Quando os recursos forem considerados esgotados, a corte poderá determinar o cumprimento de pena em regime fechado.