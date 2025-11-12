O vereador Zé Dias (Republicanos) visitou, nesta terça (11), o Hospital Grendacc, instituição referência em diversas especialidades médicas e no atendimento a crianças com câncer. O parlamentar tratou da destinação da emenda de R$ 400 mil, articulada junto ao deputado federal David Soares. O recurso será utilizado para custeio de procedimentos de saúde pública. “Reafirmei meu apoio e compromisso com o Grendacc e com a saúde pública da nossa cidade. Agradeço pela recepção e reforço que podem sempre contar comigo”, destacou o vereador.

Segurança

Durante a sessão ordinária desta terça-feira (11), a vereadora Carla Basílio (PSD) pediu que o governo adote medidas para impedir que pessoas permaneçam sobre a linha do trem, nas proximidades do Jardim Fepasa, e atirem pedras nos veículos que trafegam pela Avenida Antonio Frederico Ozanan. Segundo a parlamentar, moradores da região procuraram seu gabinete para relatar a preocupação com a situação. Diante disso, Carla Basílio solicitou a instalação de câmeras de monitoramento e grades de proteção no local.

Em Belém

O vereador e presidente da Câmara Municipal, Edicarlos Vieira (União), não compareceu à sessão ordinária desta terça-feira (11). O motivo é que o parlamentar está representando Jundiaí na 30ª Cúpula do Clima das Nações Unidas (COP-30) iniciada nesta segunda-feira (10) em Belém, no Pará. A presidência da Casa foi assumida pelo vereador Daniel Lemos (PSD).

