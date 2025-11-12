12 de novembro de 2025
PELA ORDEM

Acompanha de perto

Por Felipe Torezim
Tempo de leitura: 2 min
Reprodução
Zé Dias com integrantes do Grendacc, em visita para tratar da emenda conquistada ao equipamento 
Zé Dias com integrantes do Grendacc, em visita para tratar da emenda conquistada ao equipamento 

O vereador Zé Dias (Republicanos) visitou, nesta terça (11), o Hospital Grendacc, instituição referência em diversas especialidades médicas e no atendimento a crianças com câncer. O parlamentar tratou da destinação da emenda de R$ 400 mil, articulada junto ao deputado federal David Soares. O recurso será utilizado para custeio de procedimentos de saúde pública. “Reafirmei meu apoio e compromisso com o Grendacc e com a saúde pública da nossa cidade. Agradeço pela recepção e reforço que podem sempre contar comigo”, destacou o vereador.

Segurança

Durante a sessão ordinária desta terça-feira (11), a vereadora Carla Basílio (PSD) pediu que o governo adote medidas para impedir que pessoas permaneçam sobre a linha do trem, nas proximidades do Jardim Fepasa, e atirem pedras nos veículos que trafegam pela Avenida Antonio Frederico Ozanan. Segundo a parlamentar, moradores da região procuraram seu gabinete para relatar a preocupação com a situação. Diante disso, Carla Basílio solicitou a instalação de câmeras de monitoramento e grades de proteção no local.

Em Belém

O vereador e presidente da Câmara Municipal, Edicarlos Vieira (União), não compareceu à sessão ordinária desta terça-feira (11). O motivo é que o parlamentar está representando Jundiaí na 30ª Cúpula do Clima das Nações Unidas (COP-30) iniciada nesta segunda-feira (10) em Belém, no Pará. A presidência da Casa foi assumida pelo vereador Daniel Lemos (PSD).

PGR pede condenação de militares 'kids pretos'

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, pediu nesta terça-feira (11) a condenação dos réus integrantes do núcleo militar da trama golpista - responsável, segundo ele, pelas ações táticas da tentativa de golpe de Estado no fim do governo de Jair Bolsonaro (PL).
O grupo é composto por um policial federal e nove militares, a maioria destes oficiais do Exército com formação em forças especiais - os chamados "kids pretos".
Gonet afirmou que os militares do grupo sabiam que a narrativa de fraude nas urnas eletrônicas não era verdadeira, mas prosseguiram com a difusão de informações falsas para angariar apoio popular à ruptura democrática.

Sem garantia

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), disse à Folha de S.Paulo não poder garantir que o presídio da Papuda tenha condições de receber Jair Bolsonaro (PL), por desconhecer o quadro de saúde do ex-presidente. Bolsonaro enfrenta a reta final do processo da trama golpista no STF (Supremo Tribunal Federal), pelo qual foi condenado a 27 anos e três meses de prisão. Quando os recursos forem considerados esgotados, a corte poderá determinar o cumprimento de pena em regime fechado.

