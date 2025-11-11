O leilão do Estádio Dr. Jayme Cintra, casa do Paulista de Jundiaí, foi suspenso pela Justiça. A informação foi divulgada na manhã de hoje (11).

De acordo com um funcionário do clube, o juiz deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou a suspensão do leilão do estádio. Em paralelo, o juiz concedeu 15 dias para o cluber sanar as exigências documentais apontadas pela perita nomeada.

O estádio estava sendo leiloado pelo site Comprei, do Governo Federal, com lance inicial de R$ 35 milhões. Na primeira publicação, o encerramento do leilão estava marcado para o dia 25 de outubro, mas foi adiado para 2 de agosto de 2026, onde o valor cairia para R$ 17 milhões caso não houvessem ofertas até o dia 8 de dezembro. Nenhum lance foi registrado.