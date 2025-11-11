O leilão do Estádio Dr. Jayme Cintra, casa do Paulista de Jundiaí, foi suspenso pela Justiça. A informação foi divulgada na manhã de hoje (11).
De acordo com um funcionário do clube, o juiz deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou a suspensão do leilão do estádio. Em paralelo, o juiz concedeu 15 dias para o cluber sanar as exigências documentais apontadas pela perita nomeada.
O estádio estava sendo leiloado pelo site Comprei, do Governo Federal, com lance inicial de R$ 35 milhões. Na primeira publicação, o encerramento do leilão estava marcado para o dia 25 de outubro, mas foi adiado para 2 de agosto de 2026, onde o valor cairia para R$ 17 milhões caso não houvessem ofertas até o dia 8 de dezembro. Nenhum lance foi registrado.
De acordo com o site Esporte Paulista, o leilão ocorreu em razão de dívidas do clube com a Fazenda Nacional. Esta, porém, não foi primeira tentativa de leiloar o estádio.
O ESTÁDIO
Com a suspensão do leilão e com as negociações com a EXA Capital para a transformação do clube em SAF, o Estádio Dr. Jayme Cintra continuará sob posse do Paulista e haverá um contrato de cessão do local para a empresa, que será responsável pela gestão integral.
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL
A suspensão acontece em meio ao andamento da recuperação extrajudicial para sanar todos os débitos. Além das dívidas com a Fazenda Nacional - que acarretaram no leilão do estádio -, o clube trabalha para quitar as pendências com outros credores.
No mês passado, os sócios-contribuintes aprovaram o pedido de recuperação extrajudicial para a renegociação das dívidas. O trabalho foi conduzido pelo corpo jurídico do Galo em conjunto com o escritório Teixeira, Prima & Butler Advogados, representado pelo sócio Pedro Teixeira, em contato com os credores nos últimos meses. Agora, o departamento jurídico irá ajuizar o pedido de recuperação extrajudicial com a perspectiva de homologação definitiva em até seis meses a partir do pedido na justiça.
Essa foi mais uma etapa concluída para a efetivação do projeto de transformar o Paulista SAF em conjunto com a EXA Capital. Com a homologação do processo, o próximo passo será a assinatura os documentos de constituição da Sociedade Anônima do Futebol (SAF), a qual formalizará o início da nova gestão e marcará um novo capítulo na história do Galo. O contrato será avaliado por uma comissão definida pelo Paulista.
