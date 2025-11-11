A Câmara Municipal de Jundiaí realiza nesta terça-feira (11) mais uma sessão ordinária, com cinco projetos de lei na pauta para votação. Entre as propostas, o destaque fica para o Projeto de Lei nº 14.837/2025, de autoria do vereador Dr. Kachan Júnior (Republicanos), que propõe tornar obrigatória a indicação de ingredientes alergênicos nos cardápios de estabelecimentos do ramo alimentício. A medida tem como objetivo garantir mais segurança e transparência aos consumidores, especialmente àqueles que convivem com restrições alimentares e alergias severas.

Além do projeto de Kachan Júnior, a sessão contará com outras quatro matérias importantes. O Projeto de Lei nº 14.541/2025, do vereador Rodrigo Albino (PL), institui o Programa de Prevenção dos Riscos de Acidentes Domésticos com Aquecedores a Gás, com foco na segurança residencial e na conscientização sobre o uso correto desses equipamentos.

Já o Projeto de Lei nº 14.821/2025, de autoria da vereadora Mariana Janeiro (PT), propõe alterações na Lei 5.472/2000, que trata da Semana e do Dia Municipal da Consciência Negra, adequando a nomenclatura e a data comemorativa à legislação federal, além de incluir a tradicional Marcha da Consciência Negra de Jundiaí no calendário oficial.