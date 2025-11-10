O Procon-SP está organizando ações de orientação para o período da Black Friday, que praticamente acontece durante todo o mês de novembro. Para os consumidores, as atividades serão de orientação e recebimento de reclamações, com foco em conteúdos digitais em conjunto com os Procons municipais conveniados em todo o estado, além de parcerias com a Secretaria dos Transportes Metropolitanos, com atendimento presencial em estações de trem e metrô da capital.

O Procon Móvel estará nas ruas das cidades de Marília, Jaú, Botucatu, Jundiaí e Jacareí, com os especialistas tirando dúvidas sobre cobranças indevidas, produtos não entregues, descontos não autorizados, superendividamento e até sobre planos de saúde. Diversos Procons municipais conveniados estarão realizando atividades presenciais nas respectivas cidades, em todas as regiões do estado.

O objetivo é alertar os consumidores sobre o que deve ser observado em relação ao período de compras, conscientizá-los sobre os seus direitos, garantir um atendimento ágil e, assim, reduzir o índice de problemas.