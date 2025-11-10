O Procon-SP está organizando ações de orientação para o período da Black Friday, que praticamente acontece durante todo o mês de novembro. Para os consumidores, as atividades serão de orientação e recebimento de reclamações, com foco em conteúdos digitais em conjunto com os Procons municipais conveniados em todo o estado, além de parcerias com a Secretaria dos Transportes Metropolitanos, com atendimento presencial em estações de trem e metrô da capital.
O Procon Móvel estará nas ruas das cidades de Marília, Jaú, Botucatu, Jundiaí e Jacareí, com os especialistas tirando dúvidas sobre cobranças indevidas, produtos não entregues, descontos não autorizados, superendividamento e até sobre planos de saúde. Diversos Procons municipais conveniados estarão realizando atividades presenciais nas respectivas cidades, em todas as regiões do estado.
O objetivo é alertar os consumidores sobre o que deve ser observado em relação ao período de compras, conscientizá-los sobre os seus direitos, garantir um atendimento ágil e, assim, reduzir o índice de problemas.
Para isso, os especialistas do Procon-SP já estão preparados para atender os consumidores que tenham dúvidas ou problemas de consumo durante suas compras. Inclusive, já está disponível um atalho na página de registro das reclamações do site do Procon-SP para direcionar as demandas específicas de Black Friday e possibilitar o tratamento mais diligente desses casos.
Uma palestra on-line intitulada “De Olho na Black Friday 2025” com orientações para o consumidor que pretende aproveitar as promoções, será oferecida no próximo dia 25, às 14h, abordando questões como direito ao arrependimento em casos de compras on-line, troca de produtos e formas de pagamento, dentre outros. Inscrições para participar podem ser feitas até o dia 24 no site do Procon-SP.
O consumidor também poderá acompanhar nas redes sociais do Procon-SP dicas e orientações sobre os principais aspectos que devem ser observados – como pesquisa de preços, checagem da empresa, cuidado com falsas ofertas – e o que fazer em caso de problemas. Foi produzido um folder com orientações para distribuição nos postos de atendimento presenciais e compartilhados com os Procons Municipais conveniados para que estas unidades locais de atendimento ao consumidor reforcem as informações no interior e litoral do estado.
Pesquisa inédita
Pela primeira vez a área de estudos e pesquisas do Procon-SP está fazendo uma consulta sobre o comportamento dos consumidores em relação à forma de comprar. Intitulada “De Olho na Black Friday! O que pensam os consumidores sobre preços e promoções”, estará disponível para quem acessar o site do Procon-SP, até o dia 16 de novembro. A ideia da iniciativa é identificar hábitos, percepções e sentimentos que influenciam o consumo, principalmente em um período de grande movimentação no varejo, ajudando a aprimorar as orientações e políticas públicas voltadas à defesa do consumidor.
Ações para os fornecedores
Iniciativas voltadas aos fornecedores também têm sido adotadas pelo Procon-SP para que o evento promocional aconteça de acordo com as diretrizes do Código de Defesa do Consumidor.
Para as 10 empresas com mais reclamações na edição 2024 da Black Friday foram encaminhadas cartas de recomendação como forma de incentivar a adoção de medidas essenciais de preparação.
Práticas como oferecer informações objetivas e transparentes sobre as ofertas efetuadas no período da promoção; aplicar o desconto sobre o menor preço dos últimos 60 dias; divulgar, de forma ampla e antecipada, quais os meios de pagamento disponíveis; observar o direito de arrependimento; cumprir os prazos de entrega; implementar medidas para que o consumidor identifique tentativas de fraude; entre outras, foram recomendações reforçadas.
Fiscalização do varejo
Equipes de Fiscalização já estão monitorando sites de várias empresas para verificar os preços dos produtos mais procurados durante a data promocional, com o objetivo de identificar ofertas enganosas.
E, ao longo da semana em que acontece o evento, fiscais realizarão ações presenciais em lojas do varejo físico na Capital e em todas as regiões do estado, para verificar o cumprimento do Código de Defesa do Consumidor.
As empresas que forem flagradas infringindo a legislação e desrespeitando os direitos dos consumidores, ficam sujeitas a penalidades previstas no Código de Defesa do Consumidor.