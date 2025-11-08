08 de novembro de 2025
CONSCIÊNCIA NEGRA

Marcha Jundiaí celebra história, justiça e reparação

Por REDAÇÃO | JORNAL DE JUNDIAÍ
| Tempo de leitura: 1 min
DIVULGAÇÃO
A Marcha da Consciência Negra será dia 20, às 9h, na Praça do Fórum de Jundiaí

Para comemorar o Mês da Consciência Negra, dia 20, às 9h, tem a tradicional Marcha da Consciência Negra de Jundiaí. O objetivo do encontro é fortalecer o legado das ancestralidades africanas, promover o debate sobre igualdade racial e reafirmar o compromisso com a reparação histórica. O evento conta com apoio de diversos grupos e coletivos da sociedade civil.

A saida será em frente a Praça do Fórum de Jundiaí (Largo São Bento, Centro). O evento reunirá grupos culturais, lideranças comunitárias, coletivos de juventude, capoeiristas e a população em geral em um ato de Memória, Justiça e Reparação.

Segundo a organização, a marcha não será apenas uma caminhada, mas um momento de afeto, força e memória — e ela não estará completa sem a presença da comunidade. Além da marcha, o calendário inclui rodas de conversa, oficinas, simpósios e festivais que evidenciam a potência da produção negra local e regional. A programação foi construída de forma colaborativa entre artistas, coletivos e grupos culturais.

Programação

14/11 – 1º Simpósio Regional da Consciência Negra - 8h30 | OAB Jundiaí

15/11 – Roda de conversa: “Dança e Negritudes – Contexto dos dançarinos negros em Jundiaí”+ Oficina de Dancehall: com Aiuna Mota no Clube 28 de Setembro

19/11 – Audiência Pública às 18h | ???? Câmara Municipal de Jundiaí com o tema Protocolo Antirracista

20/11 – Marcha da Consciência Negra às 9h  na Praça do Fórum de Jundiaí (Largo São Bento, Centro). Tema "Por memória, justiça e reparação – por um Brasil que reconheça sua história, corrija suas injustiças e construa um futuro de igualdade racial".

21, 22 e 23/11 – BAOBÁ Festival no Espaço Expressa (FEPASA)

27/11 – Roda de Conversa com o tema "Segurança Pública e Antiproibicionismo

https://www.instagram.com/marchaconsciencianegrajundiai

