Para comemorar o Mês da Consciência Negra, dia 20, às 9h, tem a tradicional Marcha da Consciência Negra de Jundiaí. O objetivo do encontro é fortalecer o legado das ancestralidades africanas, promover o debate sobre igualdade racial e reafirmar o compromisso com a reparação histórica. O evento conta com apoio de diversos grupos e coletivos da sociedade civil.

A saida será em frente a Praça do Fórum de Jundiaí (Largo São Bento, Centro). O evento reunirá grupos culturais, lideranças comunitárias, coletivos de juventude, capoeiristas e a população em geral em um ato de Memória, Justiça e Reparação.

Segundo a organização, a marcha não será apenas uma caminhada, mas um momento de afeto, força e memória — e ela não estará completa sem a presença da comunidade. Além da marcha, o calendário inclui rodas de conversa, oficinas, simpósios e festivais que evidenciam a potência da produção negra local e regional. A programação foi construída de forma colaborativa entre artistas, coletivos e grupos culturais.

Programação