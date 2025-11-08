Para comemorar o Mês da Consciência Negra, dia 20, às 9h, tem a tradicional Marcha da Consciência Negra de Jundiaí. O objetivo do encontro é fortalecer o legado das ancestralidades africanas, promover o debate sobre igualdade racial e reafirmar o compromisso com a reparação histórica. O evento conta com apoio de diversos grupos e coletivos da sociedade civil.
A saida será em frente a Praça do Fórum de Jundiaí (Largo São Bento, Centro). O evento reunirá grupos culturais, lideranças comunitárias, coletivos de juventude, capoeiristas e a população em geral em um ato de Memória, Justiça e Reparação.
Segundo a organização, a marcha não será apenas uma caminhada, mas um momento de afeto, força e memória — e ela não estará completa sem a presença da comunidade. Além da marcha, o calendário inclui rodas de conversa, oficinas, simpósios e festivais que evidenciam a potência da produção negra local e regional. A programação foi construída de forma colaborativa entre artistas, coletivos e grupos culturais.
Programação
14/11 – 1º Simpósio Regional da Consciência Negra - 8h30 | OAB Jundiaí
15/11 – Roda de conversa: “Dança e Negritudes – Contexto dos dançarinos negros em Jundiaí”+ Oficina de Dancehall: com Aiuna Mota no Clube 28 de Setembro
19/11 – Audiência Pública às 18h | ???? Câmara Municipal de Jundiaí com o tema Protocolo Antirracista
20/11 – Marcha da Consciência Negra às 9h na Praça do Fórum de Jundiaí (Largo São Bento, Centro). Tema "Por memória, justiça e reparação – por um Brasil que reconheça sua história, corrija suas injustiças e construa um futuro de igualdade racial".
21, 22 e 23/11 – BAOBÁ Festival no Espaço Expressa (FEPASA)
27/11 – Roda de Conversa com o tema "Segurança Pública e Antiproibicionismo
https://www.instagram.com/marchaconsciencianegrajundiai
