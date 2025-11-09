O turismo rural em Jundiaí registrou crescimento de cerca de 16,3% entre 2023 e 2024, de acordo com a Secretaria Municipal de Agronegócio, Abastecimento e Turismo (SMAAT). O aumento foi de aproximadamente 1,29 milhão de visitantes, em 2023, segundo dados do Observatório Jundiaí, para 1,5 milhão em 2024 – período em que os dados estão consolidados. A arrecadação, em termos de ISS, foi de R$ 14,3 milhões. Em termos de movimentação econômica, o setor fatura, anualmente, valores de U$ 223,8 mil, entre turistas de lazer e turistas de negócios.
Segundo a SMAAT, a cidade conta com dez Rotas Turísticas. Além disso, o município contabiliza mais de 200 atrativos turísticos, entre restaurantes, vinícolas e pontos turísticos.
Entre os empreendimentos cadastrados está o Bella Mattina, no bairro Traviú. Criado em 2015, o espaço é administrado por Bruno Thomazetto, de 35 anos. Ele conta que a atividade surgiu de uma tradição familiar ligada à produção de uvas.
Bruno Thomazetto celebra aumento de faturamento graças ao aumento de turistas
“A ideia veio do meu pai, que sugeriu aproveitar um espaço parado no sítio e transformar em um café colonial aos finais de semana. Começamos pequenos, com capacidade para 20 pessoas”, relata. Atualmente, o local recebe cerca de 5 mil visitantes por mês, sendo 3 mil de outras cidades. Segundo o proprietário, os turistas respondem por aproximadamente 70% do faturamento, e houve aumento de 20% no movimento em relação a 2024.
O Bella Mattina oferece café colonial, empório com produtos artesanais e espaço para eventos, além de áreas de lazer como fazendinha, playground e passeios de jipe.
Outro exemplo é a Fazenda Montanhas Japi, administrada por Hanah Traldi. A propriedade está localizada em uma área de preservação ambiental na região da Serra do Japi, o que limita o uso de parte do terreno. “Temos cerca de 30% da área disponível para as atividades. Recebemos em torno de 1.500 pessoas por mês, e 90% são turistas”, explica.
Hanah Traldi destaca que 90% do público é composto por turistas
O local oferece almoço, hospedagem e passeios a cavalo, com destaque para o uso de produtos orgânicos na alimentação. “Muitos visitantes procuram o espaço como uma forma de descanso e contato com a natureza”, afirma Hanah.
Fazenda Montanhas Japi é opção para se desconectar e aproveitar as opções
Neste ano, o Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Turismo e Viagens (Setur-SP), repassou R$ 306,9 mil a Jundiaí, que integra o programa de Municípios de Interesse Turístico (MIT), para obras de infraestrutura voltadas ao setor.