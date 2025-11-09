O turismo rural em Jundiaí registrou crescimento de cerca de 16,3% entre 2023 e 2024, de acordo com a Secretaria Municipal de Agronegócio, Abastecimento e Turismo (SMAAT). O aumento foi de aproximadamente 1,29 milhão de visitantes, em 2023, segundo dados do Observatório Jundiaí, para 1,5 milhão em 2024 – período em que os dados estão consolidados. A arrecadação, em termos de ISS, foi de R$ 14,3 milhões. Em termos de movimentação econômica, o setor fatura, anualmente, valores de U$ 223,8 mil, entre turistas de lazer e turistas de negócios.

Segundo a SMAAT, a cidade conta com dez Rotas Turísticas. Além disso, o município contabiliza mais de 200 atrativos turísticos, entre restaurantes, vinícolas e pontos turísticos.

Entre os empreendimentos cadastrados está o Bella Mattina, no bairro Traviú. Criado em 2015, o espaço é administrado por Bruno Thomazetto, de 35 anos. Ele conta que a atividade surgiu de uma tradição familiar ligada à produção de uvas.