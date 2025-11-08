A possibilidade de o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) reeditar a dupla vencedora das eleições de 2022 movimenta os bastidores políticos. Tudo indica que Lula deve confirmar oficialmente sua candidatura à reeleição em 2026, mantendo Alckmin como vice. O próprio presidente já sinalizou essa intenção durante um evento na Tailândia, em meio a uma retomada nos índices de aprovação do governo.

Em Jundiaí, representantes locais dos dois partidos analisam a dobradinha como símbolo de diálogo e estabilidade política. Para Rosaura Almeida, presidente do diretório municipal do PT, a parceria entre Lula e Alckmin “deu muito certo” e deve se manter forte para o próximo pleito.

“Sem dúvida, é uma chapa que deu muito certo, o que demonstra a capacidade de diálogo e ação de duas grandes lideranças. Penso que Alckmin se sente muito seguro e satisfeito com seu trabalho junto ao presidente Lula. É como se seus valores pessoais encontrassem na política social do governo Lula sua melhor expressão”, afirmou Rosaura.