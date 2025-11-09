Jundiaí contabiliza, em 2025, mais de R$ 16,4 milhões em emendas parlamentares, entre valores já recebidos e outros em fase de liberação. Os recursos, articulados por vereadores da cidade junto a deputados estaduais e federais, têm como principal destino o setor da saúde, além de investimentos em infraestrutura e segurança pública.

De acordo com levantamento feito pelo Jornal de Jundiaí, junto aos parlamentares, os valores estão sendo destinados a hospitais, entidades assistenciais, equipamentos públicos e melhorias estruturais em diferentes regiões do município.

Entre os parlamentares municipais, o vereador Dr. Kachan Júnior (Podemos) garantiu R$ 2,5 milhões para o Hospital de Caridade São Vicente de Paulo. Deste total, R$ 500 mil já estão na conta da instituição, e os R$ 2 milhões restantes devem ser liberados nos próximos meses.