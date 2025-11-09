Jundiaí contabiliza, em 2025, mais de R$ 16,4 milhões em emendas parlamentares, entre valores já recebidos e outros em fase de liberação. Os recursos, articulados por vereadores da cidade junto a deputados estaduais e federais, têm como principal destino o setor da saúde, além de investimentos em infraestrutura e segurança pública.
De acordo com levantamento feito pelo Jornal de Jundiaí, junto aos parlamentares, os valores estão sendo destinados a hospitais, entidades assistenciais, equipamentos públicos e melhorias estruturais em diferentes regiões do município.
Entre os parlamentares municipais, o vereador Dr. Kachan Júnior (Podemos) garantiu R$ 2,5 milhões para o Hospital de Caridade São Vicente de Paulo. Deste total, R$ 500 mil já estão na conta da instituição, e os R$ 2 milhões restantes devem ser liberados nos próximos meses.
Já o vereador Henrique Parra (PSOL) articulou R$ 5,1 milhões em emendas — valores que já chegaram ou estão em fase final de repasse. A maior parte será direcionada à área da saúde, contemplando ações como exames, cirurgias, compra de equipamentos e redução de filas de atendimento.
O vereador Daniel Lemos (PSD) destinou R$ 200 mil à APAE de Jundiaí, valor já reservado e aguardando a liberação dos recursos. Outros vereadores também conseguiram repasses para diferentes áreas. Juninho Adilson (União) viabilizou R$ 1 milhão para a saúde, R$ 1,2 milhão para infraestrutura e R$ 250 mil para a reforma de espaços públicos.
Além disso, o vereador Rodrigo Albino (PL), em articulação com o deputado federal Ricardo Salles (Novo), assegurou R$ 4,5 milhões em emendas destinadas a quatro instituições: Grendacc, APAE, Associação Terapêutica de Estimulação Auditiva e Linguagem (Ateal) e o Instituto Jundiaiense Luiz Braille.
O vereador Zé Dias (Republicanos) obteve R$ 700 mil, sendo R$ 400 mil para o Grendacc e R$ 300 mil para a instalação de parquinhos infantis em diversos bairros da cidade. Dika Xique Xique (Podemos) também obteve, junto à deputada federal Renata Abreu, R$ 250 mil em recursos para custeio de média e alta complexidades na saúde e para o equipamento de sete salas multissensoriais da rede municipal.
Segurança reforçada
No setor da segurança pública, mais de R$ 700 mil em emendas foram garantidos para o município neste ano. Uma das iniciativas foi a destinação feita pelo deputado federal Paulo Freire (PL), com articulação do vereador Madson Henrique (PL), que permitiu a implantação do programa Ronda Rural e a aquisição de uma nova viatura para a cidade.
A Guarda Municipal também foi beneficiada com investimentos em rádios comunicadores portáteis (HTs), adquiridos com recursos do deputado estadual Capitão Telhada (PP). Outros repasses vieram dos deputados Felipe Franco (União) e Delegado Da Cunha (PP).
Para o economista Messias Mercadante, as emendas parlamentares são mecanismos importantes de investimento público, mas exigem transparência e controle.
“Esses recursos ajudam a custear obras e projetos importantes em áreas como saúde, infraestrutura e segurança. Hoje, há a obrigatoriedade de identificar o valor, o município e o projeto, o que permite rastrear a destinação do dinheiro. Antes isso não existia”, explica.
Mercadante ressalta, no entanto, que o cenário nacional é de atenção: “O governo federal enfrenta dificuldades para atender ao volume de emendas, o que contribui para o aumento do déficit primário no orçamento público”.
Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Jundiaí foi questionada sobre o total de recursos recebidos e sua respectiva aplicação, mas não respondeu até o fechamento desta edição.