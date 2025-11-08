O MIS, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, inaugurou a exposição “Encontro: Jean Manzon e a Amazônia”. Com curadoria de André Sturm, a mostra gratuita apresenta fotos e documentários realizados por Jean Manzon (1915–1990) na Amazônia nas décadas de 1940 e 1950.



Fotógrafo e cineasta francês, Manzon foi um dos principais nomes da renovação do fotojornalismo brasileiro, em especial pela sua atuação na revista O Cruzeiro e pela utilização de técnicas emprestadas do cinema de vanguarda europeu. Seus trabalhos tiveram o Brasil como principal tema, incluindo um dos documentários que estará na exposição, L’Amazone (1966), que ganhou o Leão de Ouro do Festival de Cinema de Veneza.?

“Com composições ousadas e um olhar cinematográfico, Manzon transformava o cotidiano em narrativa visual, revelando um Brasil profundo, múltiplo e, até então, desconhecido. Suas fotos não apenas informavam: criavam fascínio”, diz André Sturm, curador da mostra e diretor-geral do MIS.



A exposição completa a homenagem realizada no Maio Fotografia no MIS 2025 ao artista, quando o Museu expôs a série “O Trabalho”. Desta vez, o público confere uma seleção de 25 imagens de Manzon sobre a Amazônia, além de dois documentários realizados por ele sobre o tema.