Está em tramitação na Câmara dos Deputados o projeto que propõe a adoção do voto distrital misto nas eleições gerais. Segundo a Folha de SP, o relator da proposta, o deputado federal Domingos Neto (PSD-CE), classifica o modelo como “um remédio” contra a infiltração do crime organizado na política. O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), anunciou que pretende acelerar a tramitação para que a mudança possa valer já nas eleições de 2030. Analistas e políticos regionais, porém, discordam que a medida surtirá efeito.

“O principal trunfo do sistema distrital misto é o accountability, é você poder cobrar do seu representante, já que ele tem pertença com o território. Isso vai jogar um holofote sobre a eleição e só isso já afasta bastante as facções criminosas”, afirmou o deputado à Folha.

Para o doutor em Filosofia do Direito Walter Celeste, a proposta pode baratear as campanhas, mas também pode produzir efeitos indesejados.

“A ideia do voto distrital misto é baratear o processo eleitoral e gerar uma democratização, impedindo que grupos criminosos financiem seus políticos. Mas, no fim das contas, isso tem um efeito muito pequeno contra o crime organizado”, afirmou. “Veja o caso do Rio de Janeiro, por exemplo. Lá existe o domínio de grande parte do território por grupos locais, e o voto distrital favorece a proximidade do eleitor com o seu político. Isso pode reacender práticas antigas da política brasileira, como o voto de cabresto e o coronelismo”, completa.