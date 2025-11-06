O prefeito Gustavo Martinelli, acompanhado da primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade (Funss), Ellen Camila Martinelli, da secretária de Saúde, Dra. Márcia Facci, e do vereador Dr. Kachan Jr., participou na terça-feira (4) de uma reunião do Conselho Técnico Administrativo (CTA) do Hospital São Vicente de Paulo. O encontro contou com a presença dos coordenadores médicos de diversas especialidades e teve como foco o diálogo e a troca de ideias para aprimorar o atendimento e os serviços oferecidos à população.
Durante a reunião foram debatidos temas importantes, como a ampliação de espaços físicos, o fluxo entre unidades de saúde e melhorias estruturais e operacionais do hospital. Também esteve em pauta o desafio da ampliação de leitos, que não ocorre desde 2008. O prefeito destacou que tem mantido diálogo com o Governo do Estado para buscar soluções conjuntas, já que o Hospital São Vicente é referência em atendimentos de oncologia, ortopedia, cardiologia e alta complexidade, recebendo casos graves, como vítimas de acidentes, o que sobrecarrega a estrutura existente.
“O Hospital São Vicente é referência no atendimento e na dedicação de seus profissionais. Isso só é possível graças ao desempenho de cada integrante da equipe, que realiza um excelente trabalho. Nosso papel é ouvir, dialogar e somar esforços para que a saúde de Jundiaí avance cada vez mais”, afirmou o prefeito Gustavo Martinelli.
A secretária de Saúde, Dra. Márcia Facci, ressaltou a importância do hospital para o município. “O São Vicente é o principal hospital de referência da cidade e desempenha um papel fundamental na assistência de média e alta complexidade. Temos um compromisso conjunto de fortalecer essa estrutura, garantindo mais qualidade e agilidade no atendimento à população”, destacou.
O vereador Dr. Kachan Jr., que também é coordenador da equipe de cirurgia bucomaxilofacial do hospital, reforçou o caráter colaborativo da reunião. “Esses encontros fortalecem o trabalho conjunto entre o Executivo, o Legislativo e os profissionais da saúde, sempre em busca de melhorias para o cuidado com o paciente”, afirmou.
Outro ponto importante abordado foi o avanço na integração dos prontuários eletrônicos entre todos os atendimentos da rede municipal. Com essa modernização, o Hospital São Vicente passará a ter acesso às informações registradas nas UBSs, prontos-atendimentos e outros serviços de saúde, facilitando o acompanhamento do histórico do paciente e aprimorando a continuidade do cuidado.
Nos próximos dias, haverá uma reunião de integração entre o Executivo, o Hospital São Vicente e o Hospital Universitário.