O prefeito Gustavo Martinelli, acompanhado da primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade (Funss), Ellen Camila Martinelli, da secretária de Saúde, Dra. Márcia Facci, e do vereador Dr. Kachan Jr., participou na terça-feira (4) de uma reunião do Conselho Técnico Administrativo (CTA) do Hospital São Vicente de Paulo. O encontro contou com a presença dos coordenadores médicos de diversas especialidades e teve como foco o diálogo e a troca de ideias para aprimorar o atendimento e os serviços oferecidos à população.

Durante a reunião foram debatidos temas importantes, como a ampliação de espaços físicos, o fluxo entre unidades de saúde e melhorias estruturais e operacionais do hospital. Também esteve em pauta o desafio da ampliação de leitos, que não ocorre desde 2008. O prefeito destacou que tem mantido diálogo com o Governo do Estado para buscar soluções conjuntas, já que o Hospital São Vicente é referência em atendimentos de oncologia, ortopedia, cardiologia e alta complexidade, recebendo casos graves, como vítimas de acidentes, o que sobrecarrega a estrutura existente.

“O Hospital São Vicente é referência no atendimento e na dedicação de seus profissionais. Isso só é possível graças ao desempenho de cada integrante da equipe, que realiza um excelente trabalho. Nosso papel é ouvir, dialogar e somar esforços para que a saúde de Jundiaí avance cada vez mais”, afirmou o prefeito Gustavo Martinelli.