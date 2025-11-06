Com a proximidade do período das consideradas chuvas de verão, a Prefeitura de Jundiaí intensificou as ações da “Operação contra Enchentes”, reforçando os trabalhos de limpeza, manutenção e prevenção em diversas vias e bairros da cidade. As ações são realizadas pelos Departamentos de Infraestrutura e Serviços Públicos e de Zeladoria e Conservação, vinculados à Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (SMISP).

Segundo o prefeito Gustavo Martinelli, os trabalhos de prevenção vêm sendo realizados de forma contínua desde o início do ano, com o objetivo de minimizar os impactos causados pelas chuvas fortes. “Estamos atuando de maneira preventiva, com equipes espalhadas por toda a cidade, realizando a limpeza, o desassoreamento e a desobstrução das bocas de lobo e canaletas. Essas ações são fundamentais para mitigar alagamentos e garantir a segurança da população e dos motoristas”, destacou o prefeito.

Locais atendidos com limpeza e desassoreamento