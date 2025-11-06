Com a proximidade do período das consideradas chuvas de verão, a Prefeitura de Jundiaí intensificou as ações da “Operação contra Enchentes”, reforçando os trabalhos de limpeza, manutenção e prevenção em diversas vias e bairros da cidade. As ações são realizadas pelos Departamentos de Infraestrutura e Serviços Públicos e de Zeladoria e Conservação, vinculados à Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (SMISP).
Segundo o prefeito Gustavo Martinelli, os trabalhos de prevenção vêm sendo realizados de forma contínua desde o início do ano, com o objetivo de minimizar os impactos causados pelas chuvas fortes. “Estamos atuando de maneira preventiva, com equipes espalhadas por toda a cidade, realizando a limpeza, o desassoreamento e a desobstrução das bocas de lobo e canaletas. Essas ações são fundamentais para mitigar alagamentos e garantir a segurança da população e dos motoristas”, destacou o prefeito.
Locais atendidos com limpeza e desassoreamento
O trabalho de limpeza e desassoreamento de córregos e rios também vem sendo intensificado tanto na área urbana quanto na zona rural. Entre os locais atendidos estão o Córrego do Bairro Roseira (1,5 km), Rio Jundiaí Mirim (6,2 km), Córrego da Verdura (2,5 km), Rio Capivari (2,9 km) e Canais da Região do Novo Horizonte (3,4 km), entre outros. Ao todo, já foram desassoreados 32,72 quilômetros de cursos d’água em diferentes regiões do município.
Cronograma
De acordo com o secretário interino da SMISP, Jeferson Coimbra, o cronograma das ações da “Operação contra Enchentes” é definido de forma técnica, levando em conta tanto o monitoramento das áreas de risco quanto as solicitações encaminhadas pela população por meio do serviço 156 da Prefeitura. “As equipes estão diariamente nas ruas, executando serviços que fazem toda a diferença durante o período de chuvas. A colaboração dos moradores, informando pontos críticos pelo 156, é essencial para que possamos atuar de forma mais eficiente”, explicou.
Desde janeiro, a Prefeitura já realizou 17.134 limpezas de bocas de lobo e 4.488 hidrojateamentos em todas as regiões do município. Na Região Leste, as ações contemplaram bairros como Colônia, Nambi, Pacaembu, Ponte São João, São Camilo e Tamoio. Na Região Norte, os serviços ocorreram em locais como Caxambu, Horto Florestal, Jundiaí Mirim, Parque Centenário e Vila Rio Branco. Já na Região Oeste, foram atendidos bairros como Anhangabaú, Retiro, Samambaia e Torres São José. Na Região Sul, os trabalhos se concentraram em áreas como Jardim do Lago, Santa Gertrudes, Rami e Vianelo. As equipes também estiveram presentes na Região Oeste/Noroeste, com destaque para os bairros do Engordadouro, Eloy Chaves, Fazenda Grande, Novo Horizonte e Tulipas, além da Zona Rural, com intervenções em localidades como Currupira, Ivoturucaia, Rio Acima e Serra do Japi.