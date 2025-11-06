O Secovi-SP, em parceria com a PROEMPI (Associação das Empresas e Profissionais do Setor Imobiliário de Jundiaí e Região), realizou na terça-feira (4), o tradicional Encontro do Mercado. Com o tema "Panorama do Mercado Imobiliário - Cenários, Riscos e Oportunidades", o evento reuniu profissionais para uma análise aprofundada das perspectivas do setor até 2026.

O encontro, realizado no auditório da Associação dos Engenheiros de Jundiaí, contou com ampla participação de empresários, lideranças e autoridades, incluindo o vice-prefeito de Jundiaí, Ricardo Benassi. O presidente da PROEMPI, Fernando Sampaio Rodrigues, foi o anfitrião da noite. "É uma honra receber cada um de vocês aqui, em mais um momento de troca, reflexão e projeções sobre o cenário imobiliário da nossa região. Em nome da PROEMPI dou as boas-vindas a este encontro, que orgulhosamente recebemos em Jundiaí, em parceria com o Secovi-SP, entidade que é referência nacional no setor. Que bom que este auditório está cheio: este é um momento muito oportuno para fortalecer laços, alinhar expectativas e, sobretudo, reafirmar nosso compromisso com o desenvolvimento econômico da nossa cidade, com responsabilidade, inovação e diálogo", destacou.

Além de Fernando, os vice-presidentes da PROEMPI também participaram: Célia Benassi e Edna Ozzolin (Comunicação e Eventos), Carlos Eduardo Quadratti (Administração Condominial), Adriano Arantes Olivato e Alexandre Benassi (Construção e Incorporação Imobiliária), Danilo Terroso D´Angelo (Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente), José Pedro Menten (Regionais), Thiago Priosti Coelho e Eli Gonçalves (Comercialização e Inteligência de Mercado Imobiliário), além de José Roberto Orlando e Marcio Viotti (Conselho Nato), Nivaldo Callegari (Conselho Efetivo) e Marfisa Cacau (Conselho Suplente). O evento contou com o patrocínio das empresas CV CRM e Delta Soluções Inteligentes.