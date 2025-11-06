O Secovi-SP, em parceria com a PROEMPI (Associação das Empresas e Profissionais do Setor Imobiliário de Jundiaí e Região), realizou na terça-feira (4), o tradicional Encontro do Mercado. Com o tema "Panorama do Mercado Imobiliário - Cenários, Riscos e Oportunidades", o evento reuniu profissionais para uma análise aprofundada das perspectivas do setor até 2026.
O encontro, realizado no auditório da Associação dos Engenheiros de Jundiaí, contou com ampla participação de empresários, lideranças e autoridades, incluindo o vice-prefeito de Jundiaí, Ricardo Benassi. O presidente da PROEMPI, Fernando Sampaio Rodrigues, foi o anfitrião da noite. "É uma honra receber cada um de vocês aqui, em mais um momento de troca, reflexão e projeções sobre o cenário imobiliário da nossa região. Em nome da PROEMPI dou as boas-vindas a este encontro, que orgulhosamente recebemos em Jundiaí, em parceria com o Secovi-SP, entidade que é referência nacional no setor. Que bom que este auditório está cheio: este é um momento muito oportuno para fortalecer laços, alinhar expectativas e, sobretudo, reafirmar nosso compromisso com o desenvolvimento econômico da nossa cidade, com responsabilidade, inovação e diálogo", destacou.
Além de Fernando, os vice-presidentes da PROEMPI também participaram: Célia Benassi e Edna Ozzolin (Comunicação e Eventos), Carlos Eduardo Quadratti (Administração Condominial), Adriano Arantes Olivato e Alexandre Benassi (Construção e Incorporação Imobiliária), Danilo Terroso D´Angelo (Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente), José Pedro Menten (Regionais), Thiago Priosti Coelho e Eli Gonçalves (Comercialização e Inteligência de Mercado Imobiliário), além de José Roberto Orlando e Marcio Viotti (Conselho Nato), Nivaldo Callegari (Conselho Efetivo) e Marfisa Cacau (Conselho Suplente). O evento contou com o patrocínio das empresas CV CRM e Delta Soluções Inteligentes.
Painéis e apresentações
A abertura ficou a cargo de Frederico Marcondes Cesar, vice-presidente do Interior do Secovi-SP, que destacou o extenso monitoramento de mercado realizado pela entidade: "Acompanhamos os dados de 41 municípios do interior paulista, que representam cerca de 40% da população dessa região", explicou. Ele anunciou também que o próximo webinar com a atualização dos dados do trimestre ocorrerá em 25 de novembro.
O presidente da PROEMPI, Fernando, com os palestrantes: Frederico, Ely e Marcelo
Frederico ressaltou ainda a relevância econômica do setor para o desenvolvimento regional: "De todo o valor aplicado do FGTS, 37% são investidos no interior paulista. E, a cada R$ 1 milhão investidos no mercado imobiliário, geramos 18 empregos diretos, indiretos e induzidos."
Na sequência, Ely Wertheim, presidente executivo do Secovi-SP, abordou os impactos da Reforma Tributária para o setor imobiliário. Ele enfatizou o trabalho conjunto da entidade com outras organizações para garantir que os interesses do segmento sejam contemplados no processo de regulamentação. "Nos empenhamos para mitigar impactos negativos com medidas como redutores de alíquota e dedução da base de cálculo. Quando surgiu a primeira versão da Reforma, há cinco anos, o cenário era muito desfavorável. Hoje, já evoluímos", afirmou.
Wertheim também alertou sobre os desafios do setor em meio a altas taxas de juros (em torno de 15%) e entraves burocráticos, mas reforçou que ainda há espaço para atrair mais investimentos.
Panorama local: Jundiaí em foco
O consultor Marcelo Gonçalves, sócio da Brain Inteligência Estratégica, apresentou um estudo exclusivo sobre os lançamentos e vendas residenciais em Jundiaí. Ele destacou o desempenho do Valor Geral Lançado (VGL), que alcançou R$ 560 milhões apenas no terceiro trimestre de 2025.
"Identificamos 5.713 unidades residenciais verticais lançadas, das quais 46,1% são de padrão Standard", explicou. A oferta final disponível é de 1.407 unidades, com 533 pertencentes ao padrão Standard (37,9%). Segundo ele, 2024 foi o ano com maior número de novos empreendimentos verticais em comercialização: 1.520 unidades. Já 2025 registrou o maior estoque, com 945 unidades ainda à venda.
Marcelo também alertou sobre o perfil dos lançamentos: as unidades de dois dormitórios lideram tanto na oferta quanto na disponibilidade final (57% e 62%, respectivamente). Já as unidades de um dormitório representam apenas 4% do estoque.
Outro dado relevante foi o crescimento do preço médio do metro quadrado em Jundiaí, que apresentou alta de 13,1% em relação ao terceiro trimestre de 2024. "O aumento pode ajudar a explicar a queda no número de unidades vendidas, mesmo com o crescimento do VGV", afirmou. Segundo ele, a cidade segue como um dos principais polos imobiliários do estado: "No 3º trimestre, Jundiaí vendeu R$ 3,6 bilhões, e ainda tem R$ 1,3 bilhão disponível para comercialização. É um mercado pujante, que reflete a força da cidade", completou.