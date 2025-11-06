Mais de 40 escritores já confirmaram presença na 1ª Festa Literária do Grupo Sol da Cidadania - FLIGS, que será realizada neste sábado (8), em Jundiaí. O evento, gratuito e aberto ao público, promete reunir apaixonados por literatura, arte e cultura em um ambiente vibrante e acolhedor.
A programação contará com encontros com autores e editoras, venda de livros, oficinas criativas, bate-papos temáticos, além de apresentações musicais e teatrais, contação de histórias, sarau de poesias, exposição de arte e antiguidades, artesanato, comidinhas e até flash tattoo. Na ocasião também será apresentado o novo espaço do brechó do Grupo Sol da Cidadania, mais amplo, moderno e preparado com muito carinho.
Mais que uma feira de livros, a FLIGS nasce como um espaço de descobertas e trocas de experiências, valorizando a produção literária local e celebrando a leitura como instrumento de transformação social.
Serviço
1ª Festa Literária do Grupo Sol da Cidadania – FLIGS
8 de novembro (sábado), das 10h às 16h
Local: Grupo Sol da Cidadania – Alameda das Palmeiras, 120, Vila Alvorada, Jundiaí
Informações: 2709-7910
Entrada franca