O X Encontro de Gêmeos será realizado pela primeira vez em formato on-line nesta sexta-feira (7), às 14h. O evento vai reunir pesquisadores e profissionais da saúde, familiares e gêmeos para tratar de diferentes temas envolvendo a gemelaridade, além de contar muitas histórias. Também será exibido o documentário Entre dois mundos, uma produção dos alunos da Escola de Comunicações e Artes (ECA) da USP em parceria com o Painel USP de Gêmeos, que mostra o universo dos gêmeos e como a ciência ajuda a entender conexões e contrastes.
O evento é gratuito e aberto ao público. Clique aqui para participar e receber o link para acesso ao evento. Os interessados também poderão fazer parte do grupo de WhatsApp criado especialmente para o encontro.
O evento é promovido pelo Painel USP de Gêmeos, sediado no Instituto de Psicologia (IP) da USP, que tem como objetivo principal realizar pesquisas sobre comportamento de gêmeos e sua relação com saúde e bem-estar, numa perspectiva ontogenética. Criado em 2017 sob a coordenação da professora Emma Otta, é um banco de dados destinado à participação voluntária de gêmeos em pesquisas sobre comportamento e processos psicológicos, além de temas relevantes para essa população. Registrado na Agência USP de Inovação (Auspin) e no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (Inpi-BR), o painel conta com o suporte da Superintendência de Tecnologia da Informação (STI) da USP e já realizou censos que totalizam 6.479 respondentes entre gêmeos e pais de gêmeos vinculados à Universidade.
O projeto é uma iniciativa conjunta de professores do IP, da Faculdade de Medicina e da Faculdade de Odontologia, todos da USP, e, inicialmente, o Painel USP de Gêmeos foi desenvolvido como um subprojeto do programa Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão (Cepids) da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp). Diversas pesquisas estão em andamento, e entre os artigos publicados estão temas como o apego entre gêmeos adultos, a validação de um questionário sobre o relacionamento entre crianças gêmeas e uma revisão de escopo sobre estudos com gêmeos no Brasil. O cadastro está aberto a gêmeos de todo o país.
Programação
14h – 14h15 | Abertura
Professor Claudio Possani (Instituto de Matemática e Estatística -IME da USP, e coordenador de Educação e Divulgação do Conhecimento do Painel USP de Gêmeos) abre e conduz o evento on-line.
14h15 – 15h15 | Mesa de discussão – Gêmeos em Cena: Quando a Vida Inspira a Arte e a Ciência
Os irmãos gêmeos Tomaz Maranhão e Gabriel Ferreira, que se reencontraram após 23 anos de separação, conversam sobre como suas vidas viraram livro, HQ e artigo científico com os pesquisadores Ricardo Prist e Patrícia Monticelli (Painel USP de Gêmeos), o quadrinista Cordeiro de Sá e a professora de artes Ana Favaretto. Esse bate-papo será mediado pela pesquisadora Wanise Martinez.
15h15 – 15h25 | Discussão aberta às perguntas do público
15h25 – 16h | Exibição do documentário Entre Dois Mundos
16h – 16h20 | Bate-papo sobre a produção
Professor Claudio Possani conversa com os produtores do documentário – Laisa Dias, Osmar Neto e Thaís Morimoto (ECA-USP) – sobre o processo de criação do projeto audiovisual que retrata a vivência de gêmeos e o trabalho do Painel USP de Gêmeos.
16h20 – 16h30 | Coffee Break
16h30 – 17h30 | Roda de conversa – Gêmeos em Foco: Perspectivas Sobre o Vínculo Gemelar
Encontros e reencontros. Após a exibição, a roda de conversa será um espaço vivo de troca: uma oportunidade para que famílias e irmãos(ãs) gêmeos(as) compartilhem e reflitam juntos sobre o que cada história desperta. Essa conversa será mediada por Liana Kupferman (psicóloga clínica atuando nos Estados Unidos) e Edna Ponciano (professora do Instituto de Psicologia da Universidade Estadual do Rio de Janeiro-UERJ), com a participação de Elisa Scheibe (Grupo MeTwo), além de Gabriela Montoro e Juliana Pedroso (psicólogas da equipe clínica do Painel USP de Gêmeos).
17h30 – 17h35 | Encerramento
Serviço:
X Encontro de Gêmeos
Data: 7 de novembro, a partir das 14h
Evento on-line: os links serão enviados para o e-mail dos inscritos
Mais informações pelo e-mail encontrodegemeos@gmail.com
Visite o site e a página oficial de Instagram para conhecer mais sobre os projetos do Painel