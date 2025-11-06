O X Encontro de Gêmeos será realizado pela primeira vez em formato on-line nesta sexta-feira (7), às 14h. O evento vai reunir pesquisadores e profissionais da saúde, familiares e gêmeos para tratar de diferentes temas envolvendo a gemelaridade, além de contar muitas histórias. Também será exibido o documentário Entre dois mundos, uma produção dos alunos da Escola de Comunicações e Artes (ECA) da USP em parceria com o Painel USP de Gêmeos, que mostra o universo dos gêmeos e como a ciência ajuda a entender conexões e contrastes.

O evento é gratuito e aberto ao público. Clique aqui para participar e receber o link para acesso ao evento. Os interessados também poderão fazer parte do grupo de WhatsApp criado especialmente para o encontro.

O evento é promovido pelo Painel USP de Gêmeos, sediado no Instituto de Psicologia (IP) da USP, que tem como objetivo principal realizar pesquisas sobre comportamento de gêmeos e sua relação com saúde e bem-estar, numa perspectiva ontogenética. Criado em 2017 sob a coordenação da professora Emma Otta, é um banco de dados destinado à participação voluntária de gêmeos em pesquisas sobre comportamento e processos psicológicos, além de temas relevantes para essa população. Registrado na Agência USP de Inovação (Auspin) e no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (Inpi-BR), o painel conta com o suporte da Superintendência de Tecnologia da Informação (STI) da USP e já realizou censos que totalizam 6.479 respondentes entre gêmeos e pais de gêmeos vinculados à Universidade.