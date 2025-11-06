Com vagas esgotadas em poucas horas, o Conecta Networking realizou mais uma apresentação no Espaço Jundiaí Empreendedora, consolidando-se como uma das principais iniciativas regionais para fortalecer o ecossistema empreendedor. O encontro promoveu conexões qualificadas, novas oportunidades de negócios e trocas de experiências entre empresários de diversos segmentos.
A secretária adjunta de Desenvolvimento Econômico, Bruna Lazarini, destacou o impacto da iniciativa. “O Conecta Networking é uma oportunidade real para gerar negócios e fortalecer empresas por meio das ações do Espaço Jundiaí Empreendedora. Somente neste ano, conseguimos conectar mais de 350 empreendedores em nossas atividades.”
Entre os participantes estava Fernanda Ross, empreendedora do setor pet, que participou pela primeira vez do Conecta, mas já integra outras ações do empreendedorismo. “Lancei a Mipetito na FENS e foi um presente para mim. Desde então, tenho aproveitado as ações gratuitas oferecidas aqui e colocado tudo em prática no meu negócio”.
Fernanda Ross lançou seu negócio na FENS
A empresária Sophia Martinelli aproveitou o encontro para apresentar um novo projeto e reforçou o papel do poder público. “Essas ações aproximam empreendedores e incentivam novas parcerias. É uma rede que realmente funciona”.
Já Luciana Sutti, diretora de RH da RHF Talentos, conheceu o evento navegando pelo portal do Jundiaí Empreendedora ao divulgar vagas da empresa. “Eu já utilizava o portal para anunciar oportunidades da empresa e, ‘fuçando’ o ambiente digital, descobri o Conecta. Adorei a proposta e fiz questão de participar”.
Fechamento
Em dezembro, o Conecta Networking encerrará as atividades do ano com um evento no Parque Comendador Antônio Carbonari (Parque da Uva) exclusivo para todos os empreendedores que participaram das edições anteriores. Mais detalhes serão divulgados na próxima semana.