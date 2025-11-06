Com vagas esgotadas em poucas horas, o Conecta Networking realizou mais uma apresentação no Espaço Jundiaí Empreendedora, consolidando-se como uma das principais iniciativas regionais para fortalecer o ecossistema empreendedor. O encontro promoveu conexões qualificadas, novas oportunidades de negócios e trocas de experiências entre empresários de diversos segmentos.

A secretária adjunta de Desenvolvimento Econômico, Bruna Lazarini, destacou o impacto da iniciativa. “O Conecta Networking é uma oportunidade real para gerar negócios e fortalecer empresas por meio das ações do Espaço Jundiaí Empreendedora. Somente neste ano, conseguimos conectar mais de 350 empreendedores em nossas atividades.”

