As inscrições já estão abertas e podem ser feitas gratuitamente pelo e-mail natacao@jundiai.sp.gov.br . O aquecimento dos atletas começa às 13h30 e as provas serão iniciadas às 14h.

A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel), vai organizar, no dia 6 de dezembro (sábado), o Torneio Master de Natação, no Complexo Aquático Devanir Penteado Jr., que fica no CECE Nicolino de Luca, o Bolão (acesso pela av. Amadeu Ribeiro, s/no, no Anhangabaú).

O torneio tem como objetivo reunir nadadores, homens e mulheres, não federados de clubes e academias de Jundiaí e Região para a difusão e intercâmbio da modalidade. A entrada ao público também é gratuita.

“Teremos provas rápidas de 50m livre, além de 100m livre, 100m medley, 200m livre e 25m livre. Esta última é voltada a pessoas com mais de 60 anos”, disse o professor Glaudir Chaves, educador esportivo do Time Jundiaí. “Os focos principais do evento são a integração e a participação dos amantes do esporte, e não o caráter competitivo das provas”, emendou.

