A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte (SMMT), implantará, na manhã desta sexta-feira (7), a inversão da mão de direção da rua Roberto Gáspari, no bairro Fazenda Grande. A mudança ocorrerá em trecho de aproximadamente de 350 metros, divididos em duas quadras (veja mapa abaixo).
A SMMT colocou faixas nas proximidades da via orientando os motoristas, motociclistas e pedestres, para que se desloquem com segurança pela região.
Esta ação é resultado do teste realizado pela Secretaria entre 2 e 9 de outubro, que avaliou as melhorias na fluidez do tráfego e na segurança viária, especialmente no entorno da Emeb Professor Nassib Cury.
Na primeira quadra, entre a avenida Henrique Brunini e a rua Daniel da Silva, será realizada a inversão do sentido de circulação. Esse trecho passará a operar no sentido da Henrique Brunini para a Daniel da Silva (subindo). Na segunda quadra, entre as ruas Daniel da Silva e José Fontebasso, a via, que hoje possui mão dupla, será convertida em mão única no sentido da rua Daniel da Silva para a rua José Fontebasso. Essa mudança dará continuidade ao novo fluxo estabelecido no trecho anterior.
A alteração proposta reduz conflitos de tráfego, melhora a circulação local e garante maior segurança para alunos, pais, pedestres e motoristas. Dados coletados no local demonstraram que a inversão teste foi bem aceita pelos moradores e frequentadores do comércio na via. “Com essa alteração, a prefeitura reforça seu compromisso com a mobilidade urbana planejada e segura, ouvindo a população e propondo soluções baseadas em dados e necessidades reais da comunidade local”, destaca o secretário de Mobilidade e Transporte de Jundiaí, José Carlos Sacramone.