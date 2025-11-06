06 de novembro de 2025
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
A PARTIR DE AMANHÃ

Rua Roberto Gáspari, no Fazenda Grande, terá mudança de mão

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução / Google
A partir de amanhã, no cruzamento onde há a UBS Fazenda Grande, a mão passará a ser única
A partir de amanhã, no cruzamento onde há a UBS Fazenda Grande, a mão passará a ser única

A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte (SMMT), implantará, na manhã desta sexta-feira (7), a inversão da mão de direção da rua Roberto Gáspari, no bairro Fazenda Grande. A mudança ocorrerá em trecho de aproximadamente de 350 metros, divididos em duas quadras (veja mapa abaixo).

A SMMT colocou faixas nas proximidades da via orientando os motoristas, motociclistas e pedestres, para que se desloquem com segurança pela região.

Esta ação é resultado do teste realizado pela Secretaria entre 2 e 9 de outubro, que avaliou as melhorias na fluidez do tráfego e na segurança viária, especialmente no entorno da Emeb Professor Nassib Cury.

Na primeira quadra, entre a avenida Henrique Brunini e a rua Daniel da Silva, será realizada a inversão do sentido de circulação. Esse trecho passará a operar no sentido da Henrique Brunini para a Daniel da Silva (subindo). Na segunda quadra, entre as ruas Daniel da Silva e José Fontebasso, a via, que hoje possui mão dupla, será convertida em mão única no sentido da rua Daniel da Silva para a rua José Fontebasso. Essa mudança dará continuidade ao novo fluxo estabelecido no trecho anterior.

A alteração proposta reduz conflitos de tráfego, melhora a circulação local e garante maior segurança para alunos, pais, pedestres e motoristas. Dados coletados no local demonstraram que a inversão teste foi bem aceita pelos moradores e frequentadores do comércio na via. “Com essa alteração, a prefeitura reforça seu compromisso com a mobilidade urbana planejada e segura, ouvindo a população e propondo soluções baseadas em dados e necessidades reais da comunidade local”, destaca o secretário de Mobilidade e Transporte de Jundiaí, José Carlos Sacramone.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários