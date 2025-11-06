A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte (SMMT), implantará, na manhã desta sexta-feira (7), a inversão da mão de direção da rua Roberto Gáspari, no bairro Fazenda Grande. A mudança ocorrerá em trecho de aproximadamente de 350 metros, divididos em duas quadras (veja mapa abaixo).

A SMMT colocou faixas nas proximidades da via orientando os motoristas, motociclistas e pedestres, para que se desloquem com segurança pela região.

Esta ação é resultado do teste realizado pela Secretaria entre 2 e 9 de outubro, que avaliou as melhorias na fluidez do tráfego e na segurança viária, especialmente no entorno da Emeb Professor Nassib Cury.