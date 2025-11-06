As equipes sub-14 e sub-15 do Time Jundiaí começaram com vitória as quartas de final do Campeonato Paulista de Voleibol Feminino, promovido pela Federação Paulista de Voleibol (FPV). Os dois times venceram os confrontos de ida e estão a uma vitória da classificação para a semifinal.
Pela categoria sub-14, o Time Jundiaí superou o Guarulhos fora de casa por 3 sets a 0, com parciais de 25/19, 25/17 e 25/18. O destaque da partida foi a central Allana, maior pontuadora com 13 pontos. A equipe comandada pelo técnico Ademir Zamboni iniciou com Camila, Laryssa, Marina, Catarina, Allana e Laís, e contou ainda com as participações de Carol, Júlia, Bruna, Bianca, Milena e Mariah. O bom aproveitamento nos saques e a eficiência do ataque garantiram o resultado positivo. A segunda partida acontece hoje (7), às 19h, no Centro Esportivo Antônio de Lima, em Jundiaí.
Na categoria sub-15, jogando em casa, o Time Jundiaí venceu o Mapa Vôlei de Rio Claro por 3 sets a 2 (17/25, 25/17, 23/25, 25/19 e 15/9). Em uma partida equilibrada, as equipes se alternaram na liderança do placar, mas uma sequência de bons saques no tie-break assegurou a vitória jundiaiense. O próximo confronto será no dia 11 de novembro, às 18h, em Rio Claro. Em caso de empate na série, o classificado será definido em golden set.
Com as vitórias, Jundiaí sai na frente nas duas categorias e busca confirmar a vaga entre os quatro melhores do Estado.