As equipes sub-14 e sub-15 do Time Jundiaí começaram com vitória as quartas de final do Campeonato Paulista de Voleibol Feminino, promovido pela Federação Paulista de Voleibol (FPV). Os dois times venceram os confrontos de ida e estão a uma vitória da classificação para a semifinal.

Pela categoria sub-14, o Time Jundiaí superou o Guarulhos fora de casa por 3 sets a 0, com parciais de 25/19, 25/17 e 25/18. O destaque da partida foi a central Allana, maior pontuadora com 13 pontos. A equipe comandada pelo técnico Ademir Zamboni iniciou com Camila, Laryssa, Marina, Catarina, Allana e Laís, e contou ainda com as participações de Carol, Júlia, Bruna, Bianca, Milena e Mariah. O bom aproveitamento nos saques e a eficiência do ataque garantiram o resultado positivo. A segunda partida acontece hoje (7), às 19h, no Centro Esportivo Antônio de Lima, em Jundiaí.