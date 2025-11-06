O grupo de trabalho artesanal ”Ideias e Ideais” promove, nos dias 8 e 9 de novembro, o tradicional bazar para encerrar as atividades. Entre os materiais disponíveis, com descontos de até 50%, estão tecidos, aviamentos, toalhas, panos de prato para bordar e pintar, linhas para crochê, tricô e bordados.

"Teremos muitas coisas bonitas para quem gosta de fazer artesanato ou pretende se iniciar nessa arte que é uma verdadeira terapia. A renda obtida na venda dos produtos será revertida em doações", adianta uma das organizadoras, Sandra Martinez.

Ao longo dos anos, os bazares têm ajudado muitas instituições e este terá o mesmo objetivo. “Agradecemos a todas as pessoas que, direta ou indiretamente, colaboraram com o sucesso dos nossos bazares e que, no decorrer desses anos, ajudaram a manter nossas doações até a presente data para diversas entidades assistenciais de Jundiaí”, reforça.