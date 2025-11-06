Um homem foi encontrado morto em um matagal, às margens da avenida Armando Giassetti, no bairro Engordadouro, em Jundiaí, na noite desta quarta-feira (5). O corpo tinha sinais de violência extrema, com ferimentos principalmente na cabeça e no rosto.
A Polícia Militar foi acionada por populares, que encontraram o corpo no matagal. No local, os PMs encontraram uma pedra, com manchas de sangue, possivelmente usada para matar a vítima.
A cabeça estava bastante ferida, com marcas da violência extrema. Pelas fotos (que não serão divulgadas), também foi possível notar que o rosto ficou desfigurado. Segundo apurou o Jornal de Jundiaí com fontes policiais, as marcas são de violência extrema.
Os PMs preservaram o local para a Perícia Técnica e Polícia Civil, que deram início às investigações sobre o caso.
O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Jundiaí, para exames necroscópicos.
O IML aguarda nesta quinta-feira (6) o comparecimento para reconhecimento, de uma família que havia registrado Boletim de Ocorrência de desaparecimento de uma pessoa com as mesmas características do corpo encontrado.