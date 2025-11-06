A Região Metropolitana de Jundiaí concentra diversas oportunidades em concursos públicos municipais e estaduais, somando mais de 50 vagas imediatas e formação de cadastro reserva em diferentes áreas. As seleções abrangem cargos de níveis médio, técnico e superior, com remunerações que variam de R$ 1,5 mil a R$ 13,4 mil.

Em Jundiaí, a Prefeitura abriu concurso público para Agente Comunitário de Saúde da Vila Rio Branco. O cargo exige ensino médio completo e residência na área de abrangência do bairro. O vencimento-base é de R$ 3,4 mil, acrescido de auxílio-alimentação de R$ 1.145 e auxílio-transporte de R$ 492. As inscrições devem ser feitas até 20 de novembro.

Em Jarinu, quatro editais compõem o concurso público com 32 vagas imediatas e cadastro reserva para mais de 100 cargos. Os salários variam de R$ 2.106 a R$ 13.4 mil, conforme o cargo e a carga horária. Entre as oportunidades estão funções como Inspetor de Alunos, Motorista de Ônibus Escolar, Professor de Educação Básica I, Dentista, Psicólogo, Engenheiro Civil, Nutricionista e Procurador Jurídico. As inscrições já foram encerradas, mas as provas ainda serão aplicadas.