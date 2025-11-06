A Região Metropolitana de Jundiaí concentra diversas oportunidades em concursos públicos municipais e estaduais, somando mais de 50 vagas imediatas e formação de cadastro reserva em diferentes áreas. As seleções abrangem cargos de níveis médio, técnico e superior, com remunerações que variam de R$ 1,5 mil a R$ 13,4 mil.
Em Jundiaí, a Prefeitura abriu concurso público para Agente Comunitário de Saúde da Vila Rio Branco. O cargo exige ensino médio completo e residência na área de abrangência do bairro. O vencimento-base é de R$ 3,4 mil, acrescido de auxílio-alimentação de R$ 1.145 e auxílio-transporte de R$ 492. As inscrições devem ser feitas até 20 de novembro.
Em Jarinu, quatro editais compõem o concurso público com 32 vagas imediatas e cadastro reserva para mais de 100 cargos. Os salários variam de R$ 2.106 a R$ 13.4 mil, conforme o cargo e a carga horária. Entre as oportunidades estão funções como Inspetor de Alunos, Motorista de Ônibus Escolar, Professor de Educação Básica I, Dentista, Psicólogo, Engenheiro Civil, Nutricionista e Procurador Jurídico. As inscrições já foram encerradas, mas as provas ainda serão aplicadas.
Entre os interessados em uma dessas vagas está a jornalista Giulianna de Oliveira Mazzali, de 22 anos. Ela pretende disputar uma vaga na área de comunicação na própria Prefeitura de Jarinu e, para isso, organiza sua rotina de estudos para que não fique nada para trás.
“Eu me formei em agosto e esse de Jarinu será o meu segundo concurso. Já estou inscrita também em outro que vai ser realizado aqui em Jundiaí e, para dar conta de tudo, eu monto um cronograma com os conteúdos do edital. Para jornalismo, geralmente são cinco ou seis assuntos por isso estudo de três a quatro horas por dia, de segunda a sexta, às vezes até sábado. Uso videoaulas, faço resumos digitais e resolvo provas anteriores cronometrando o tempo para entender onde tenho mais dificuldade”, relata.
Giulianna de Oliveira Mazzali busca uma vaga na área de comunicação
A estudante Tayná Andersen de Jesus, de 29 anos, também fará o concurso de Jarinu, só que para Turismo. Experiente, ela vai para a sexta prova e está focada nos estudos. “Eu procuro me manter informada sobre como estão os projetos da minha cidade, se há alguma alteração de leis, pois é algo que cai no concurso normalmente. Estudo leis específicas, português e matemática e faço questões de vestibular e concursos de outras cidades.”
Experiente, Tayná estuda temas específicos e ressalta controle da ansiedade para ter sucesso
Oportunidades
Em Várzea Paulista há concurso aberto para preencher 20 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva, destinadas a cargos de nível superior na área da educação. As oportunidades são para Professor de Educação Básica – Informática e Professor de Educação Básica – Educação Especial. A jornada semanal é de 32 horas, com remuneração mensal de R$ 4.293. As inscrições vão até o dia 23 de novembro.
A Prefeitura de Itatiba tem dois concursos públicos abertos. O primeiro oferece vagas para cargos como Auxiliar de Classe I e II, Professor de Desenvolvimento Infantil, Professor de Educação Infantil e Professores de Educação Básica em diversas disciplinas. As remunerações variam de R$ 1.518 a R$ 5.137, e para professores o valor é de R$ 30,27 por hora-aula. As inscrições seguem até 6 de novembro de 2025.
O segundo processo seletivo visa formar cadastro de reserva para candidatos com nível superior completo ou em andamento. As funções incluem novamente Auxiliar de Classe I e II, com salários entre R$ 1.518 e R$ 2.905. As inscrições terminam em 13 de novembro de 2025.
Todas as vagas e cronograma estão disponibilizados no site das próprias prefeituras.
ARTESP
Em nível estadual, a Agência de Transportes do Estado de São Paulo (ARTESP) também está com inscrições abertas para 142 vagas em cargos de nível médio, técnico e superior. As oportunidades incluem analista de regulação de transporte, agente de fiscalização e especialista em regulação de transporte, com salários que variam de R$ 3 mil a R$ 12 mil.
As inscrições devem ser realizadas até 1º de dezembro de 2025, pelo site da Fundação Carlos Chagas (FCC).