O Maxi Shopping Jundiaí viveu, nesta quarta-feira (5), um momento de grande celebração com a inauguração de sua terceira expansão. O evento, conduzido pela atriz Bianca Rinaldi como mestre de cerimônia, reuniu um público especial — entre eles, o prefeito Gustavo Martinelli, a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Ellen Camila de Souza Martinelli, o bispo emérito da Diocese de Jundiaí, Dom Vicente Costa, além de secretários municipais, autoridades civis e militares, empreendedores, imprensa e convidados.

Em seu pronunciamento, o diretor do Maxi, André Latorre Noronha, expressou a alegria de entregar ao público mais essa importante ampliação, que traz 40 novas lojas, 200 vagas adicionais de estacionamento e 500 novos empregos diretos e indiretos — tudo isso em um projeto arquitetônico moderno, pensado para o conforto dos visitantes.

André destacou que o Maxi Shopping, que orgulhosamente leva o nome de Jundiaí, é muito mais do que um centro de compras. “O Maxi é um espaço de convivência, diversão, cultura e memórias afetivas. Aqui, gerações se encontram, famílias compartilham momentos especiais e histórias se constroem todos os dias.”