A NetFibra Tech inaugurou, no último dia 9 de agosto de 2025, o primeiro container tecnológico do Brasil, um projeto inédito que une inovação, sustentabilidade e conectividade de última geração. Batizado de NetFibra Tech – Experience, o espaço oferece Wi-Fi 7 e velocidades residenciais de 10 Gb/s, redefinindo o conceito de internet premium no país.

Implantado dentro de um condomínio, em Jundiaí, o container funciona como show room tecnológico, centro de suporte premium e data center local, permitindo aos moradores vivenciarem o que há de mais avançado em conectividade, automação e entretenimento digital.

“Mais do que um hub de soluções, criamos um provedor literalmente dentro do condomínio — com redundância total de sinal via fibra óptica, rádio, 5G e até Starlink”, explica Filipe Hoffman Rosa, fundador da NetFibra Tech.