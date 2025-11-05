A NetFibra Tech inaugurou, no último dia 9 de agosto de 2025, o primeiro container tecnológico do Brasil, um projeto inédito que une inovação, sustentabilidade e conectividade de última geração. Batizado de NetFibra Tech – Experience, o espaço oferece Wi-Fi 7 e velocidades residenciais de 10 Gb/s, redefinindo o conceito de internet premium no país.

Implantado dentro de um condomínio, em Jundiaí, o container funciona como show room tecnológico, centro de suporte premium e data center local, permitindo aos moradores vivenciarem o que há de mais avançado em conectividade, automação e entretenimento digital.

“Mais do que um hub de soluções, criamos um provedor literalmente dentro do condomínio — com redundância total de sinal via fibra óptica, rádio, 5G e até Starlink”, explica Filipe Hoffman Rosa, fundador da NetFibra Tech.

Equipe NetFibra Tech e TP-Link consolidam parceria durante a MWC Barcelona,

o maior evento de tecnologia e conectividade do mundo

Entre as principais inovações apresentadas estão:

- Rede XGSPON com velocidade real de 10 Gb/s;

- Wi-Fi 7 TP-Link, a tecnologia sem fio mais moderna do mundo;

- Espaço gamer com PC de alto desempenho e simulador de corrida;

- Impressora 3D e coworking tecnológico;

- Energia solar e carros elétricos para operação sustentável;

- Atendimento humanizado com analistas técnicos no local.

Além disso, o contato direto com os moradores gerou novas oportunidades e soluções personalizadas:

• Apoio aos gamers, com montagem e otimização de PCs sob diferentes orçamentos;

• Configuração de fechaduras inteligentes e integração com o sistema Wi-Fi 7;

• Ajustes e automação de aquecedores de piscina via IoT;

• Suporte técnico imediato e orientação sobre tecnologias residenciais avançadas.

O projeto conta com a participação dos sócios Alan Silvano da Silva e Filipe Hoffman Rosa, com direção técnica de Adriano Marazzatto, responsável pela expansão — já com mais de 11 condomínios na fila para receber novas unidades.

Equipe NetFibra Tech e TP-Link Brasil consolidam parceria

para o primeiro projeto residencial com Wi-Fi

Olavo Chiaradia Junior, cliente da NetFibra Tech, afirma que “a experiência foi ótima, a velocidade é muito alta, a equipe de instalação entendeu todos os desafios e ficou maravilhoso, muito estável. Estamos felizes e até cancelei a outra internet que tinha."

O projeto marca um momento histórico: a NetFibra Tech foi a primeira empresa do país a operar Wi-Fi 7 em ambiente residencial, em parceria direta com a TP-Link Brasil.

Testes atingiram 9.166 Mb/s de upload e 9.094 Mb/s de

download, comprovando o desempenho do novo padrão Wi-Fi 7

SOBRE A NETFIBRA TECH

A NetFibra Tech é uma empresa brasileira especializada em soluções de conectividade avançada, automação e experiências tecnológicas imersivas. Com foco em inovação, sustentabilidade e segurança, combina infraestrutura de ponta, energia limpa e atendimento humanizado para transformar condomínios em comunidades inteligentes conectadas ao futuro digital.

Site: www.netfibra.tech

Instagram: @netfibratech

YouTube:https://www.youtube.com/watch?v=fXAtL4TkmUs