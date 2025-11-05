05 de novembro de 2025
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
POWERLIFTING

Louveirenses conquistam título mundial de levantamento de peso

Por Luana Nascimbene |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter

Entre os dias 22 e 26 de outubro, o Brasil sediou pela primeira vez o Campeonato Mundial de Powerlifting, evento que reuniu os melhores atletas da modalidade na cidade de Camboriú (SC), e contou com dois louveirenses no lugar mais alto do pódio.

No dia 23 de outubro, o atleta Maurício Marques brilhou ao conquistar o título de campeão mundial na categoria Master 2 (45 a 49 anos), somando impressionantes 705 kg no total — marca que garantiu sua consagração entre os melhores do mundo.

Já no dia 24 de outubro, foi a vez do jovem Nicolas Paiva, de apenas 16 anos, subir ao topo do pódio. Aluno e treinado pelo próprio Maurício Marques, Nicolas também se tornou campeão mundial.

Após os excelentes resultados, Maurício e Nicolas já têm novos desafios pela frente: ambos estão se preparando para disputar o Campeonato Pan-Americano de Powerlifting e o Mundial da modalidade, que será realizado na Polônia.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários