Entre os dias 22 e 26 de outubro, o Brasil sediou pela primeira vez o Campeonato Mundial de Powerlifting, evento que reuniu os melhores atletas da modalidade na cidade de Camboriú (SC), e contou com dois louveirenses no lugar mais alto do pódio.

No dia 23 de outubro, o atleta Maurício Marques brilhou ao conquistar o título de campeão mundial na categoria Master 2 (45 a 49 anos), somando impressionantes 705 kg no total — marca que garantiu sua consagração entre os melhores do mundo.

Já no dia 24 de outubro, foi a vez do jovem Nicolas Paiva, de apenas 16 anos, subir ao topo do pódio. Aluno e treinado pelo próprio Maurício Marques, Nicolas também se tornou campeão mundial.