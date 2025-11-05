Em sessão realizada nesta terça-feira (4), na Câmara Municipal, a vereadora Quézia de Lucca (PL) afirmou que a saúde em Jundiaí está sucateada. A parlamentar denunciou o caso de um paciente que ficou horas em uma cadeira no Pronto Atendimento (PA) Central, pois não tinha maca. Ele aguardava uma transferência ao Hospital São Vicente de Paulo e chegou a ajoelhar de tanta dor. Quézia questionou o que a secretária de Saúde, Márcia Facci, está fazendo no cargo e acusou o Governo de não atender às suas demandas, principalmente na segurança, por ela fazer oposição.
Orçamento de 2026
Na noite de segunda-feira (3), a Secretaria Municipal de Finanças realizou uma audiência pública na Câmara Municipal de Jundiaí para discutir o projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2026. Para o ano que vem, a previsão de arrecadação é de R$ 4,63 bilhões. A saúde receberá a maior fatia de investimento - R$ 1,16 bilhão. Na Educação, está projetado um investimento de R$ 1,02 bilhão.
Noite de gala
A 33ª Subseção da OAB/SP, em Jundiaí, celebra 65 anos de fundação com uma solenidade especial de Celebração e Reconhecimento, no dia 12 de novembro, às 19h, na Casa da Advocacia e Cidadania (Rua Rangel Pestana, 636). O evento contará com o descerramento dos quadros dos conselheiros e da diretoria estadual da gestão 2022-2024 — Daniela Magalhães, Eginaldo Honório, Erazê Sutti, Luis Henrique Neris e Roberta Azzone — e uma homenagem aos ex-dirigentes da entidade. Durante a cerimônia, será entregue uma láurea de agradecimento àqueles que contribuíram para a construção do legado da OAB Jundiaí.
Crime organizado
O senador Fabiano Contarato (PT-ES) foi eleito nesta terça-feira (4) presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que vai investigar o crime organizado. A comissão irá apurar a estruturação, expansão e funcionamento do crime organizado com foco na atuação de milícias e facções. Nas redes sociais, Contarato destacou os 27 anos de experiência como delegado e afirmou que o combate ao crime organizado deve ser uma das maiores prioridades do Estado brasileiro.
Emendas parlamentares
A Polícia Federal faz um pente-fino sobre emendas parlamentares apresentadas por 92 políticos que têm ou tiveram mandato no Congresso para decidir se pede a abertura de novos inquéritos no STF para apurar eventuais crimes, como corrupção e prevaricação.
Ao mesmo tempo, as cidades e entidades que receberam esses recursos correm para tentar regularizar suas situações e evitar que a ausência de dados sobre o uso das emendas se transforme em investigações policiais. A análise da PF foi iniciada em setembro a partir de ordem do ministro Flávio Dino, do Supremo, baseado em uma nota técnica do Tribunal de Contas da União sobre emendas individuais de deputados e senadores ao Orçamento, apresentadas de 2020 a 2024.