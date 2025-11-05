Em sessão realizada nesta terça-feira (4), na Câmara Municipal, a vereadora Quézia de Lucca (PL) afirmou que a saúde em Jundiaí está sucateada. A parlamentar denunciou o caso de um paciente que ficou horas em uma cadeira no Pronto Atendimento (PA) Central, pois não tinha maca. Ele aguardava uma transferência ao Hospital São Vicente de Paulo e chegou a ajoelhar de tanta dor. Quézia questionou o que a secretária de Saúde, Márcia Facci, está fazendo no cargo e acusou o Governo de não atender às suas demandas, principalmente na segurança, por ela fazer oposição.

Orçamento de 2026

Na noite de segunda-feira (3), a Secretaria Municipal de Finanças realizou uma audiência pública na Câmara Municipal de Jundiaí para discutir o projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2026. Para o ano que vem, a previsão de arrecadação é de R$ 4,63 bilhões. A saúde receberá a maior fatia de investimento - R$ 1,16 bilhão. Na Educação, está projetado um investimento de R$ 1,02 bilhão.

Noite de gala

A 33ª Subseção da OAB/SP, em Jundiaí, celebra 65 anos de fundação com uma solenidade especial de Celebração e Reconhecimento, no dia 12 de novembro, às 19h, na Casa da Advocacia e Cidadania (Rua Rangel Pestana, 636). O evento contará com o descerramento dos quadros dos conselheiros e da diretoria estadual da gestão 2022-2024 — Daniela Magalhães, Eginaldo Honório, Erazê Sutti, Luis Henrique Neris e Roberta Azzone — e uma homenagem aos ex-dirigentes da entidade. Durante a cerimônia, será entregue uma láurea de agradecimento àqueles que contribuíram para a construção do legado da OAB Jundiaí.

Crime organizado