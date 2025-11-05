O coral infantil cênico e o coral adulto Thyssenkrupp se apresentam na Sala Glória Rocha no dia 11 de novembro trazendo ao público um espetáculo ao longo do segundo semestre. O evento será às 19h com entrada gratuita.



O coral adulto thyssenkrupp, sob regência de Marco Antônio de Almeida Cunha, apresenta o tema “A morte amor à vida”, ma reflexão sobre os ciclos da vida, celebrando o encerramento de fases e o início renovado de novas jornadas. Entre os destaques do repertório está “Baião de Quatro Toques”, de Luís Tatit e José Miguel Wisnik, por ser baseada na Quinta Sinfonia de Beethoven, interpretada como o destino batendo à porta. Na versão do coral, o Baião inverte essa ideia, abordando a “tentação de ser muito feliz”. O grupo conta com a colaboração do pianista Paulo Nikolas Mescole e da preparadora vocal Érika Muniz.



O coro infantil cênico thyssenkrupp, regido por Débora Lorenti Lupianhe, reúne 35 crianças e promete cativar o público com o tema “Disney”, com preparação cênica de Lucas Migliorini e o som do piano de Thiago Lourenço. O grande destaque do repertório será a música “Vejo enfim a luz brilhar”, que envolverá o público num jogo de luzes interativo, lúdico, dinâmico e divertido, tornando a apresentação um verdadeiro momento mágico.

Os ingressos gratuitos estão disponíveis a partir de 07 de novembro, às 10h30, na bilheteria do teatro ou pelo site www.sympla.com.br.