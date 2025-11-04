Uma mulher de 51 anos morreu ao cair da laje de sua casa - de uma altura de 8 metros -, na tarde desta segunda-feira (3), no Jardim Itália, em Várzea Paulista. Ela foi encontrada pelo filho, de 14 anos, que chegava da escola.
Ao chegar em casa o garoto chamou pela mãe, que não respondeu. Ao olhar no quintal, a encontrou caída e desacordada. A ambulância foi acionada, mas os socorristas constataram a morte ainda no local.
De acordo com uma vizinha, após a chuva a vítima havia subido na laje da residência - que é um sobrado -, para remover o excesso de água empoçada utilizando um rodo, como sempre faz. Apesar de não ter presenciado, ela acredita que a amiga tenha se desequilibrado e então sofrido a queda.
O caso foi registrado como morte suspeita e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exame necroscópico e posterior liberação para sepultamento.