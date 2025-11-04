Um homem de 41 anos morreu em um grave acidente no final da noite desta segunda-feira (3), na rodovia Anhanguera (região do bairro Cecap), ao bater violentamente na traseira de um caminhão que estava parado na pista com problema mecânico.

O motorista do caminhão disse em depoimento que transitava pela via, quando houve um estouro em seu veículo, sendo necessário parar o caminhão na quarta faixa de rolamento, uma vez que neste trecho não há acostamento.

Enquanto fazia reparo no veículo - depois de providenciar sinalização -, ele ouviu outro barulho forte, constatando se tratar de uma colisão na traseira do semi-reboque.