A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel), da Prefeitura de Jundiaí, tem vagas abertas para crianças e adolescentes (de 8 a 17 anos) iniciantes fazerem aulas de tênis de mesa gratuitamente, duas vezes por semana. Os interessados em integrar o Time Jundiaí da modalidade podem se matricular no local das atividades – o CECE Antônio de Lima, no bairro Agapeama (rua Benedito de Souza Costa, 11). Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4589-6918.

As aulas serão ministradas pelo professor Eliezer e seus assistentes, Leandro e Nicholas. As vagas são limitadas. São duas turmas:

Turma 1 – terças e quintas-feiras, das 16h30 às 17h30; quartas e sextas, das 9h30 às 10h30;

Turma 2 – terças e quintas-feiras, das 17h30 às 18h30; quartas e sextas, das 10h30 às 11h30.

