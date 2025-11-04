Nesta terça-feira (4), a Câmara Municipal volta a se reunir para uma sessão de extrema relevância para o planejamento da cidade: em pauta estará a votação do Projeto de Lei nº 14.949/2025, que institui o Plano Plurianual (PPA) 2026?2029, o Plano de Metas do governo e a Relação de Metas e Prioridades previstas para o ano de 2026. A expectativa é que, por se tratar de item único, a sessão seja rápida e objetiva, com discussões centralizadas. Nas últimas semanas, a articulação política nos bastidores foi intensificada e discussões prévias sobre os projetos foram realizadas para que ele seja aprovado sem intercorrências.

De acordo com o projeto, o plano de Jundiaí está estruturado em 14 programas finalísticos e mais de 300 ações. Entre os programas destacam-se o “Viva Bem”, voltado à ampliação e humanização da rede municipal de saúde; o “Quem Ama Cuida”, que trata da zeladoria e sustentabilidade urbana; o “Escola da Gente”, direcionado à oferta de educação de qualidade e formação integral; o “Move Aí”, voltado à mobilidade urbana segura e moderna; e o “Nossa Casa”, que tem como foco o acesso à moradia e a regularização fundiária.

As despesas estimadas para o quadriênio, considerando investimentos das empresas municipais não dependentes, mas com participação do poder público, como a Companhia de Informática de Jundiaí (CIJUN) e a DAE S/A Água e Esgoto, somam mais de R$ 19,8 bilhões. A maior parte dos recursos previstos é composta pelas chamadas receitas correntes, provenientes da arrecadação de impostos, taxas e contribuições, como ISSQN, IPTU e ITBI.